İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Cayrokopter Destekli Trafik Denetimi Gerçekleştirdi

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cayrokopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'ndan görevlendirilen cayrokopter eşliğinde Aliağa, Foça ve Menemen'de jandarmanın sorumluluk bölgesinde havadan trafik denetimi yaptı.

Olası trafik kazaları ile bu kazalara bağlı can kayıplarını önlemek maksadıyla gerçekleştirilen denetimlerde, sürücü ve yolculara genel trafik kuralları hakkında bilgilendirmede bulunuldu.