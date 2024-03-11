Erdinç Tahtacı kimdir? Zafer Partisi İzmir- Aliağa Belediye Başkan adayı Erdinç Tahtacı kaç yaşında, nereli?
Zafer Partisi'nin İzmir - Aliağa Belediye Başkan adayı olan Erdinç Tahtacı hakkında bilgiler merak ediliyor. Tahtacı'nın yaşamı, siyasi kariyeri ve nereli olduğu hakkında detaylar araştırılıyor. Zafer Partisi'nin bu dönemki belediye başkan adayı olan Erdinç Tahtacı'nın hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler için detaylar haberimizde.
Zafer Partisinin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ile ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı. Peki, Erdinç Tahtacı kimdir? Zafer Partisi İzmir- Aliağa Belediye Başkan adayı Erdinç Tahtacı kaç yaşında, nereli?
ERDİNÇ TAHTACI KİMDİR?
- 1980 yılında Ankara'da doğdu. Aslen Kırşehirli'dir.
- 2015 yılından beri İzmir'de yaşamaktadır.
- TSK'da Özel Kuvvetler ve Özel Harekât Komutanlığı'nda görev almıştır.
- İktisat mezunudur. Arapça ve İngilizce bilmektedir.
- 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde İzmir- Aliağa Belediye Başkan adayıdır.