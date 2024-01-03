Üye Girişi
Haberler

İzmir ve Aliağa'nın tanınmış gazetecisi Erdal Çarboğa hayatını kaybetti

Güncelleme:
Abone Ol

Sağlık sorunları bulunan gazeteci Erdal Çarboğa, hastanede hayatını kaybetti. Ölümü basın camiasını derinden üzdü.

İzmir ve Aliağa'nın tanınmış gazetecilerinden Erdal Çarboğa, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bir süredir sağlık sorunları bulunan tanınmış gazeteci Erdal Çarboğa (69), gece saatlerinde ağırlaştı. Hemen hastaneye kaldırılan Çarboğa, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gazeteci Erdal Çarboğa'nın ölümü, basın camiasını derinden üzdü. Usta gazeteci, bugün ikindi namazını müteakip Aliağa Merkez Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğunu uğurlanacak. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Aliağa İzmir Ölüm Yerel Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title