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Aliağa Spor FK'da Teknik Direktör Hakan Şapçı ile Yollar Ayrıldı

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TFF 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Aliağa Spor FK'da teknik direktör Hakan Şapçı ile yollar ayrıldı. İzmir temsilcisi, Şapçı'ya teşekkür ederek başarılar diledi.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Aliağa Spor FK'da teknik direktör Hakan Şapçı ile yollar ayrıldı.

İzmir temsilcisi sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Teknik Direktörümüz Hakan Şapçı ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Aliağa Futbol Kulübümüze, şampiyonluk yaşatan hocamız, Hakan Şapçı ve ekibine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Teşekkürler Hakan Şapçı." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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