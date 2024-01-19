Aliağa Petkimspor, Bahçeşehir Koleji ile karşılaşacak

Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 17. haftasında yarın Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 17. haftasında Aliağa Petkimspor, yarın Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek. Aliağa Belediyesi Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Karşılaşma öncesinde İzmir ekibi, 8 galibiyet, 8 mağlubiyetle ligde 6. sırada yer alırken, Bahçeşehir Koleji ise 7 galibiyet, 9 mağlubiyetle puan tablosunda 11. sırada bulunuyor. İki takımın da mutlak galibiyet istediği bu zorlu müsabakayı Zafer Yılmaz, Fatih Arslanoğlu ve Murat Ciner yönetecek. Ligin ilk devresindeki maçı ise Aliağa Petkimspor, 91-80 kaybetmişti.

Öte yandan karşılaşmanın biletleri bugün saat 12.00-17.00 aralığında, maç günü ise 12.00-15.30 saatleri arasında Aliağa Belediyesi Spor Salonu gişelerinde satışta olacak. - İZMİR