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Aliağa Petkimspor Beşiktaş'a mağlup oldu

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 23. haftasında Aliağa Petkimspor, Beşiktaş'a 70-58 mağlup oldu. Maç İzmir'de oynandı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 23. haftasında Aliağa Petkimspor, konuk ettiği Beşiktaş'a 70-58 mağlup oldu.

Salon: Enka

Hakemler: Zafer Yılmaz, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Musa Kazım Çetin

Aliağa Petkimspor: Efianayi 9, Yunus Sonsırma 8, Zoriks 11, Aldridge 5, Simmons 12, Emre Tanışan, Starks 7, Mahir Ağva 4, Yavuz Gültekin 2

Başantrenör: Burak Gönen

Beşiktaş Emlakjet: Mathews 16, Allman 19, Mitchell 13, Kerem Konan 2, Delgado 6, Berk Uğurlu 4, Yiğit Arslan 3, Simonovic 3, Samet Yiğitoğlu 4

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

1. periyot: 9-22 (Beşiktaş lehine)

Devre: 30-34 (Beşiktaş lehine)

3. periyot: 47-49 (Beşiktaş lehine) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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