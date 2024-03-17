Aliağa Petkimspor Beşiktaş'a mağlup oldu
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 23. haftasında Aliağa Petkimspor, Beşiktaş'a 70-58 mağlup oldu. Maç İzmir'de oynandı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 23. haftasında Aliağa Petkimspor, konuk ettiği Beşiktaş'a 70-58 mağlup oldu.
Salon: Enka
Hakemler: Zafer Yılmaz, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Musa Kazım Çetin
Aliağa Petkimspor: Efianayi 9, Yunus Sonsırma 8, Zoriks 11, Aldridge 5, Simmons 12, Emre Tanışan, Starks 7, Mahir Ağva 4, Yavuz Gültekin 2
Başantrenör: Burak Gönen
Beşiktaş Emlakjet: Mathews 16, Allman 19, Mitchell 13, Kerem Konan 2, Delgado 6, Berk Uğurlu 4, Yiğit Arslan 3, Simonovic 3, Samet Yiğitoğlu 4
Başantrenör: Dusan Alimpijevic
1. periyot: 9-22 (Beşiktaş lehine)
Devre: 30-34 (Beşiktaş lehine)
3. periyot: 47-49 (Beşiktaş lehine) - İZMİR