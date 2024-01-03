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İzmir'de Gazeteci Erdal Çarboğa Son Yolculuğuna Uğurlandı

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İzmir'de hayatını kaybeden gazeteci Erdal Çarboğa için cenaze töreni düzenlendi. Çarboğa, Aliağa Merkez Camisi'nde yapılan cenaze namazının ardından defnedildi.

İzmir'de hayatını kaybeden gazeteci Erdal Çarboğa (70) son yolculuğuna uğurlandı.

Demans tedavisi görürken dün yaşamını yitiren Çarboğa için Aliağa Merkez Camisi'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı düzenlendi.

Törene Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Çarboğa'nın yakınları, siyasi parti temsilcileri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Çarboğa'nın cenazesi Aliağa Mezarlığına defnedildi.

Erdal Çarboğa kimdir?

Ankara'da 1954 yılında dünyaya gelen Erdal Çarboğa, Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu. 1996 yılında PETKİM'den emekli olan Çarboğa, aynı yıl Yeni Asır gazetesinde başladığı gazeteciliği 22 yıl sonra bırakmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Demans Aliağa İzmir Ölüm Yaşam Politika Güncel Haberler

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