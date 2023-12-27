Aliağa'da Söküm İşlemleri Planlanan Geminin Asbest İddiası

İZMİR'in Aliağa ilçesinde söküm işlemleri planlanan 'Raymond Croze' gemisinin yüksek miktarda asbest taşıdığı iddiası tartışmaya neden oldu. Asbest Söküm Uzmanları Derneği (ASUD) Başkanı Mehmet Şeyhmus Ensari, "Geminin röntgeni olan ve asbest ile tehlikeli maddelerin olup olmadığını ölçen Tehlikeli Madde Envanteri (IHM) raporunun kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor" derken, söküm işlemlerini yapmaya hazırlanan firmanın İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Koordinatörü Mine Aydın, gemide iddia edilenin çok altında asbest olduğunu söyledi.

Fransız Devlet Telekom Şirketi'ne ait olan 'Raymond Croze' isimli gemi söküm işlemleri için İzmir'in Aliağa ilçesine doğru yola çıktı. Geminin yüksek miktarda asbest taşıdığı iddiası tartışmalara neden oldu. Geminin 50 ile 100 ton arasında asbest içerdiği iddia edilirken, söküm işlemlerinin çevre ve halk sağlığına zarar vereceği ileri sürüldü. Söküme gelen gemilerin IHM raporlarının kamuoyuyla paylaşılması konusunda Aliağa'da faaliyet gösteren 22 gemi söküm tesisine çağrıda bulunduklarını belirtip, bu raporun önemine dikkati çeken ASUD Başkanı Şeyhmus Ensari, "Yola çıkan bu gemi için de geminin röntgeni olan ve asbest ve tehlikeli maddelerin olup olmadığını ölçen IHM dediğimiz raporun kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'ALİAĞA'DA VAR OLAN BİR SORUN'

Ensari, 3 bin 597 ton aralık ağırlıklı geminin binde biri civarında bir asbest varlığından bahsedildiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu nedenle raporu görmemiz lazım. Brezilya'dan gelen Nae Sao Paulo isimli uçak gemisi için de 9 ton asbest içeriğinin olduğu söylendi ama 600 ton asbest çıkmıştı. Nae Sao Paulo, Brezilya hükümeti tarafından okyanusa batırıldı. Ancak o gemiyi Aliağa'da sökmek istediler. Dolayısıyla bu sorun sadece bir tesiste değil, Aliağa'da var olan bir sorun. Genel olarak konuşabiliyoruz çünkü raporlar elimize geçmiyor. Bu konuda da Çevre Bakanlığı'nı ziyaret ettim."

FİRMADAN AÇIKLAMA

Geminin söküm işlemlerini yapacak olan Anadolu Gemi Söküm Tesisi (AGS) İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Koordinatörü Mine Aydın, "Tesis, söz konusu asbesti standart süreçlerinde olduğu gibi çevreye duyarlı ve yönetmeliklere uygun şekilde 3'üncü taraf akredite, onaylı ve yetkin firmalara söktürecek olup, bu bertaraf işlemi bitmeden gemi söküm işlemine başlanmayacak" dedi.

Geminin sökümü için en yetkin ve uygun şartları sağlayabilen, Avrupa Birliği Gemi Geri Dönüşüm Yönetmeliği'ne uygun, Avrupa Birliği onaylı tesiste geri dönüşüme alınması kararı alındığını belirten Aydın, "İlgili kamu kuruluş ve bakanlık onaylarıyla ilerletilen bu süreç standart bir süreçtir. 3 bin 597 ton ağırlığı olan Raymond Croze gemisinde iddia edildiği gibi 100 ton asbest bulunması akıl dışıdır. Bu süreç, tesisimizin standart işleyişiyle uyumlu olup, her aşaması dikkatle yönetilmektedir" dedi.