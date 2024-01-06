Ege Denizi'nde 4.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Ege Denizi'nde İzmir'in Aliağa ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi Çandarlı Körfezi'nde saat 14.53 sıralarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aliağa'ya 7.44 kilometre mesafede gerçekleşen depremin derinliği 9.18 kilometre olarak ölçüldü. Aliağa ve çevre ilçelerden de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi. - İZMİR