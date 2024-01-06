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Ege Denizi'nde 4.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

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Ege Denizi'nde İzmir'in Aliağa ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Aliağa ve çevre ilçelerde hissedildiği ancak herhangi bir hasarın oluşmadığı belirtildi.

Ege Denizi'nde İzmir'in Aliağa ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi Çandarlı Körfezi'nde saat 14.53 sıralarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aliağa'ya 7.44 kilometre mesafede gerçekleşen depremin derinliği 9.18 kilometre olarak ölçüldü. Aliağa ve çevre ilçelerden de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ege Denizi Aliağa İzmir AFAD Deprem İzmir 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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