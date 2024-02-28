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David Efianayi, Basketbol Süper Ligi'nde en fazla skor üreten ikinci oyuncu

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Aliağa Petkimspor forması giyen David Efianayi, bu sezon Basketbol Süper Ligi'nde 384 sayı kaydederek en fazla skor üreten ikinci oyuncu oldu.

Aliağa Petkimspor forması giyen David Efianayi, bu sezon Basketbol Süper Ligi'nde kaydettiği 384 sayı ile en fazla skor üreten ikinci oyuncu konumunda bulunuyor.

Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon 10 galibiyet, 10 mağlubiyet alarak ligde 6. sırada bulunan Aliağa Petkimspor, play-off hattındaki yerini korumaya devam ediyor. İzmir ekibinde oyun kurucu David Efianayi de bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri çekmeye devam ediyor. İzmir ekibiyle ligde 19 maça çıkan ve maç başına 31.1 dakika süre alan 29 yaşındaki basketbolcu, bu maçlarda toplam 383 sayı üretme başarısı gösterdi. Efianayi, bu alanda Büyükçekmece Basketbol'da forma giyen Marcquise Reed'den (408) sonra Basketbol Süper Ligi'nin en skorer ikinci oyuncusu konumunda bulunuyor. Efianayi'yi ise 354 sayı ile Bahçehir Koleji forması giyen Axel Bouteille takip ediyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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