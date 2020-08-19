Adana'da yeşil deniz kaplumbağaları denizle buluşuyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Adana'da yeşil deniz kaplumbağaları denizle buluşuyor

Yeşil deniz kaplumbağalarının önemli yuvalama alanlarından Adana'nın Karataş ilçesi sahillerinde, kuluçka dönemini tamamlayarak yumurtadan çıkan yavrular denizle buluşmaya başladı.

Adana'da yeşil deniz kaplumbağaları denizle buluşuyor
19.08.2020 10:29 | Son Güncelleme: 19.08.2020 11:04

Yeşil deniz kaplumbağalarının önemli yuvalama alanlarından Adana'nın Karataş ilçesi sahillerinde, kuluçka dönemini tamamlayarak yumurtadan çıkan yavrular denizle buluşmaya başladı.

Yeşil deniz kaplumbağası yavruları, Akyatan sahilindeki yuvalarından çıkarak mavi sularla buluşuyor.

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı-Türkiye (WWF-Türkiye) Yaban Hayatı Sorumlusu Mehmet Tural da bu anlara tanıklık etti.

Tural, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Vakıflarının, Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle 2006'dan bu yana 22 kilometrelik Akyatan kumsalında "Deniz Kaplumbağalarını Koruma ve İzleme Projesi"ni yürüttüğünü söyledi.

Akyatan sahilinde geçen yıl 400'e yakın yuva olduğunu ifade eden Tural, bu sezon rakamın 500'e yaklaştığını bildirdi.

Tural, yuvadan çıkan yavruların doğal şekilde denize yolculuğunun sürdüğünü, gidemeyenlere de kendilerinin yardımcı olduğunu dile getirdi.

Yeşil deniz kaplumbağalarının mayıstan temmuzun sonuna kadar yuvalamalarının devam ettiğini belirten Tural, eylülün sonuna kadar da yuvadan çıkışların süreceğini anlattı.

Tural, Doğu Akdeniz'in yeşil deniz kaplumbağası için önemli bir üreme sahası olduğunu vurgulayarak, "Projenin başladığı 2006'dan bu yana 200 bini aşkın yeşil deniz kaplumbağasının denize ulaşmasını sağladık. Çalışmalarımız devam ediyor. Bu kumsalda anne kaplumbağalara 15 uydu cihazı takıldı. Buradan çıkan anne kaplumbağanın Kuzey Afrika'ya kadar gittiği tespit edildi." dedi.

Belediye Başkanı Topuz da Akyatan'ın, lagün, orman ve etrafındaki kumullarla 15 bin hektarlık alana sahip olduğunu ifade etti.

Birçok hayvan türüne ev sahipliği yapan bölgede, yeşil deniz kaplumbağalarının yumurtadan çıkıp denizle buluşmalarına tanıklık ettiklerini anlatan Topuz, vatandaşları çevre temizliği konusunda uyardı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Listeye bir büyükşehir daha eklendi! 65 yaş üstüne kısıtlama getirilen il sayısı 28 oldu Güncel
Listeye bir büyükşehir daha eklendi! 65 yaş üstüne kısıtlama getirilen il sayısı 28 oldu
Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı'ndan dikkat çeken iddia: 2. el araçların fiyatlarını sıfır otomobil bayileri artırdı Ekonomi
Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı'ndan dikkat çeken iddia: 2. el araçların fiyatlarını sıfır otomobil bayileri...
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor Politika
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi Magazin
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Seyir halindeki otobüsün şoförüne yumruk attı! Maske kavgası kamerada 3. Sayfa
Seyir halindeki otobüsün şoförüne yumruk attı! Maske kavgası kamerada
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu Politika
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
13 yıldır yürüyemeyen eşinin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor
13 yıldır yürüyemeyen eşinin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor
Elazığ'ın domatesi kurutulup dünyaya satılıyor
Elazığ'ın domatesi kurutulup dünyaya satılıyor
Çin'de yeni koronavirüs alarmı! Son tespitler sonrası dondurulmuş gıda ithalatını durdurdular
Çin'de yeni koronavirüs alarmı! Son tespitler sonrası dondurulmuş gıda ithalatını durdurdular
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı
Akrabasını uyuşturucudan ihbar eden genç, 'Büyük bir şerefsizlik yaptım' diyerek kendini yaktı
Akrabasını uyuşturucudan ihbar eden genç, "Büyük bir şerefsizlik yaptım" diyerek kendini yaktı
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
Koronavirüsle mücadele eden doktor başından geçenleri anlattı
Koronavirüsle mücadele eden doktor başından geçenleri anlattı
Kocası tarafından öldürülen kadının katiliyle son dansının görüntüleri ortaya çıktı
Kocası tarafından öldürülen kadının katiliyle son dansının görüntüleri ortaya çıktı
Ajax, Barcelona'lı eski öğrencisi Luis Suarez ile ilgileniyor
Ajax, Barcelona'lı eski öğrencisi Luis Suarez ile ilgileniyor
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk adım! Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tuttu
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk adım! Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tuttu
Doktor, eczacı ve ilaç mümessillerinden büyük vurgun! Sahte reçeteyle SGK'yı zarara uğrattılar
Doktor, eczacı ve ilaç mümessillerinden büyük vurgun! Sahte reçeteyle SGK'yı zarara uğrattılar
Bafra'nın kapya biberlerinin bir adedi ortalama 250 gram geliyor
Bafra'nın kapya biberlerinin bir adedi ortalama 250 gram geliyor
Bolu'da yaşayan 2 çocuk babası yaptığı sepetleri 100 liraya satarak ailesinin geçimini sağlıyor
Bolu'da yaşayan 2 çocuk babası yaptığı sepetleri 100 liraya satarak ailesinin geçimini sağlıyor
21 Eylül'deki okula dönüş takvimi belli oluyor
21 Eylül'deki okula dönüş takvimi belli oluyor
İngiltere ve Galler'de 230 bin kişi evsiz kalabilir
İngiltere ve Galler'de 230 bin kişi evsiz kalabilir
Son Dakika: Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüsten hayatını kaybetti
Son Dakika: Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüsten hayatını kaybetti
Küçük çocuk, bisikletle hafif ticari aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Küçük çocuk, bisikletle hafif ticari aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş ile anlaştı
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş ile anlaştı
150 bin kişiye iş kapısı olacak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların sayısı 658 bini aştı
150 bin kişiye iş kapısı olacak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların sayısı 658 bini aştı
MasterChef Türkiye yarışmacıları ilk eleme potasında birbirine girdi
MasterChef Türkiye yarışmacıları ilk eleme potasında birbirine girdi
Alkolü fazla kaçıran genç kız, düştüğü dere yatağından çıkarılmaya bir saatte ikna edildi
Alkolü fazla kaçıran genç kız, düştüğü dere yatağından çıkarılmaya bir saatte ikna edildi
Güne düşüşle başlayan dolar 7,36'dan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 7,36'dan işlem görüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Ömer Çelik Hacı Bektaş Yaşar Güler Donald Trump
Magazin İrem Derici Halit Ergenç Tamer Karadağlı Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Karar Bursa Çocuk
Şu an buradasınız: Adana'da yeşil deniz kaplumbağaları denizle buluşuyor - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 11:04:12. #1.14#
title