Adana'da yeşil deniz kaplumbağaları denizle buluşuyor Yeşil deniz kaplumbağalarının önemli yuvalama alanlarından Adana'nın Karataş ilçesi sahillerinde, kuluçka dönemini tamamlayarak yumurtadan çıkan yavrular denizle buluşmaya başladı.

Yeşil deniz kaplumbağalarının önemli yuvalama alanlarından Adana'nın Karataş ilçesi sahillerinde, kuluçka dönemini tamamlayarak yumurtadan çıkan yavrular denizle buluşmaya başladı.

Yeşil deniz kaplumbağası yavruları, Akyatan sahilindeki yuvalarından çıkarak mavi sularla buluşuyor.

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı-Türkiye (WWF-Türkiye) Yaban Hayatı Sorumlusu Mehmet Tural da bu anlara tanıklık etti.

Tural, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Vakıflarının, Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle 2006'dan bu yana 22 kilometrelik Akyatan kumsalında "Deniz Kaplumbağalarını Koruma ve İzleme Projesi"ni yürüttüğünü söyledi.

Akyatan sahilinde geçen yıl 400'e yakın yuva olduğunu ifade eden Tural, bu sezon rakamın 500'e yaklaştığını bildirdi.

Tural, yuvadan çıkan yavruların doğal şekilde denize yolculuğunun sürdüğünü, gidemeyenlere de kendilerinin yardımcı olduğunu dile getirdi.

Yeşil deniz kaplumbağalarının mayıstan temmuzun sonuna kadar yuvalamalarının devam ettiğini belirten Tural, eylülün sonuna kadar da yuvadan çıkışların süreceğini anlattı.

Tural, Doğu Akdeniz'in yeşil deniz kaplumbağası için önemli bir üreme sahası olduğunu vurgulayarak, "Projenin başladığı 2006'dan bu yana 200 bini aşkın yeşil deniz kaplumbağasının denize ulaşmasını sağladık. Çalışmalarımız devam ediyor. Bu kumsalda anne kaplumbağalara 15 uydu cihazı takıldı. Buradan çıkan anne kaplumbağanın Kuzey Afrika'ya kadar gittiği tespit edildi." dedi.

Belediye Başkanı Topuz da Akyatan'ın, lagün, orman ve etrafındaki kumullarla 15 bin hektarlık alana sahip olduğunu ifade etti.

Birçok hayvan türüne ev sahipliği yapan bölgede, yeşil deniz kaplumbağalarının yumurtadan çıkıp denizle buluşmalarına tanıklık ettiklerini anlatan Topuz, vatandaşları çevre temizliği konusunda uyardı.

Kaynak: AA