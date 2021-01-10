9 Ocak 2021 Haberleri
10.01.2021 01:15 | Son Güncelleme: 10.01.2021 01:20
9 Ocak 2021 Manşet Haberleri.
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- Ukrayna'da gaz boru hattında büyük patlama! Yerleşim yerleri boşaltıldı
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü: AB ile ilişkilerde yeni bir sayfa açmak istiyoruz
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- Sağlık Bakanı Koca: SMA Bilim Kurulu gen tedavisinin etkinliğine dair bir kanıt bulamadı
- Son Dakika: Türkiye'de 9 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 181 kişi vefat etti, 9 bin 537 yeni vaka tespit edildi
- Son Dakika: Diyarbakır Lice'de teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2 yaralı var
- İngiltere'de Kraliçe Elizabeth ve eşi Philip, koronavirüs aşısı oldu
- Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! 200 lira ile sigaralarını yaktılar
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- Koronavirüs aşısıyla dünyaya umut olan Prof. Dr. Uğur Şahin amatör futbolcu çıktı
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