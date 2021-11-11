10 Kasım 2021 Haberleri
10 Kasım 2021 Manşet Haberleri.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Karamollaoğlu görüşmesindeki koltuk krizine İYİ Parti'den dikkat çeken yorum
- Erbakan'ın 'Atatürk ilkeleri' sözleri sosyal medyada gündem oldu! İşte o meşhur konuşma
- Kılıçdaroğlu'ndan, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aranız nasıl?' sorusuna yanıt: Onun sinirlerini bozacağım
- Morutan'ın asistini Cicaldau gole çevirdi! Galatasaray sözleri taraftarı mest etti
- Melih Gökçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme
- Damar tıkanıklığı sebebiyle ameliyat olan Hakan Altun, sağlık durumunu paylaştı
- Hande Erçel'i utandıran Kerem Bürsin sorusu! 'Soyunuyor mu?' dediler, ne yapacağını bilemedi
- Milli Muharip Uçağı'nın motorunun çalışacağı tarih belli oldu
- Fenerbahçe'de Allahyar bilmecesi! Ukrayna'dan gelen teklif jet hızıyla reddedildi
- ABD, PKK'ya operasyon teminatı mı verdi? Pentagon'dan teröristbaşını boşa düşürecek çıkış
- Ablasını öldüren sanığın iddianamesi tamamlandı! Talihsiz kadın boğazı kesik şekilde ana yola kadar sürünmüş
- Apple'ın piyasaya çıkardığı ilk bilgisayarı 400 bin dolara satıldı
- Masumlar Apartmanı dizisi milli maçlar nedeniyle bir hafta ara verecek
- Gidenler şimdi ne yapıyor? İşte Süper Lig'den ayrılan 17 futbolcunun son durumu
- EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı
- Nişanlısına sarkıntılık eden arkadaşını öldüren katil zanlısına iyi hal indirimi
- Baykar CEO'su Haluk Bayraktar'dan müjde! 2 tip SİHA sistemi daha geliyor
- Pelkas'ın arkadaşı listesinin ilk sırasında! Fenerbahçe, Attila Szalai'ın alternatifini buldu
- Uyuşturucu operasyonunda çatışma çıktı: 1 polisimiz şehit
- Kılıçdaroğlu, büyükelçiliklere gönderdiği mektup hakkında konuştu: Artık kimse bilmiyorduk diyemez
- Son Dakika: BioNTech aşısında 18 yaş üstüne 3. doz aşılama başlıyor
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti
- Evini yakan oğlundan kaçarak komşusuna sığınan kadın yaşamını yitirdi
- Kaderi Abdullah Avcı'nın iki dudağının arasında! Ekuban gittiği gibi geri dönüyor
- Azerbaycan tezkeresi, Meclis'ten geçti! Türk askeri 1 yıl daha bölgede kalacak
- Son Dakika: Türkiye'de 10 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 27 bin 259 yeni vaka tespit edildi
- Sedat Peker'in mal varlığına tedbir konulması talep edildi
- Son Dakika: Başak Cengiz'i yolda yürürken samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz tutuklandı
- PSG'de takım arkadaşını dövdürten futbolcu tutuklandı! Saldırının sebebi herkesi şaşırttı
- Defne Samyeli, kendisinden 9 yaş küçük iş insanıyla aşk yaşıyor
- Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk tepki
- Acun Ilıcalı kararını verdi! Yakın arkadaşı Şota, Hull City'nin yeni teknik direktörü olacak
- Okula geç kalan öğrenci, sirenleri duyunca sağanak yağmura aldırmadan saygı duruşuna geçti
- Son Dakika: Malatya'da çöken binayla ilgili 3 tutuklama! Tadilat yapan işletmecinin ifadesi pes dedirtti
- Mansur Yavaş'ın kardeşinin cenaze töreninden dönen Akşener'in konvoyunda kaza
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Karamollaoğlu'ndan ilk açıklama: Dostane bir görüşme oldu
- Yeni bir dünya devi doğuyor! İşte Newcastle United'ın çılgın transfer listesi
- Kirli taktik ifşa oldu! Canlı yayında sırayla ekrana çıkardıkları kızları erkeklere pazarladılar
- Öğrenci servisinden düşen hostes, yaşama tutunamadı
- Süper Lig'de dengeleri bozacak transfer! Anderson Talisca, Beşiktaş'a geri dönüyor
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