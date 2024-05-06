Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı 2 haftalık aranın ardından bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Terörle mücadeleden ekonomiye kadar birçok önemli başlığın masaya yatırılacağı toplantının ana gündemi ise öğretmen atamaları olacak. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı saat kaçta başlayacak?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı 6 Mayıs tarihinde toplanacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SAAT KAÇTA AÇIKLAMA YAPACAK?

Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 19:00 itibariyle açıklama yapması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ NELER?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaptığı görüşme, öğretmen atamaları, belediyelerin borçları ve yargı kararlarının gündeme geldiği görüşmeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabineyle istişare etmesi bekleniyor.