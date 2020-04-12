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Türkiye, Yalova, Güncel

Yurt dışından gelen ve karantinada olan vatandaşlar ilgiden memnun

Yurt dışından Türkiye'ye gelerek Yalova'daki öğrenci yurdunda karantinaya alınan 61 Türk vatandaşı, durumlarından memnun olduklarını dile getirdi.

12.04.2020 10:09 | Son Güncelleme: 12.04.2020 10:10
Yurt dışından gelen ve karantinada olan vatandaşlar ilgiden memnun

Yurt dışından Türkiye'ye gelerek Yalova'daki öğrenci yurdunda karantinaya alınan 61 Türk vatandaşı, durumlarından memnun olduklarını dile getirdi. Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer ile sosyal medyadan yazışan Çağlayan Atasoy, bir dediklerinin iki edilmediğini söyledi. Yurdun camından Türkiye'deki KYK öğrencilerine seslenen Atasoy, kendilerine gösterilen nezaketi karşılıksız bırakmayacağının sözünü verdi.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurdu'nda karantina altında bulunan vatandaşlar bu zor süreçte kendilerine gösterilen ilgiden dolayı mutlu. Çınarcık Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürü Öğrenci Yurdu'nda birbirleriyle pençelerinden arkadaşlık kuran vatandaşlara Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk 'Yalova sütlüsü' tatlısı gönderirken, Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer meyve gönderdi. Yalova'nın ünlü çiçeklerinin de hediye edildiği vatandaşlar, gördükleri ilgi ve alakadan dolayı memnun kaldı.

Yurt Müdürü Aysun Okur Özdemir, 61 tane özellikle Avrupa başta olmak üzere birçok ülkeden misafirleri Çınarcık'ta ağırladıklarını söyledi. Özdemir, Belarus'tan uçakla gelen misafirlerin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştıklarını söyledi.

Yurtta karantina altında bulunan Çağlayan Atasoy ise, 6 Nisan tarihinde Londra'dan Belarus üzeri transfer yaparak İstanbul'a vardıklarını söyledi. Deniz manzaralı otel konforunda bir KYK yurdunda kaldıklarını anlatan Atasoy, şunları kaydetti:

"Birlikte geldiğimiz ekip çok çılgın, harika insanlarla tanıştım. Sıradan bir uçak seyahati değildi bu. Aramızda yaşlılar ve küçük çocuklar da var. Toplam 61 kişiyiz. Odalarımıza yerleştikten sonra sosyal medya grubu kurduk. A'dan Z'ye ne istersek yerine getiriyorlar. Bu durumdan dolayı devletime karşı kendimi çok mahcup hissediyorum. Devletimiz bize dünyanın hiçbir yerinde göremeyeceğimiz şartlarda bir hizmet ediyor. Devlet kelimesi ailemden birinin ismi kadar yakın geliyor."

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer'e sosyal medyadan ulaştıklarını ve kendilerine tatlı ve meyve gönderildiğini anlatan Atasoy, "Tweet attıktan sonra bize Yalova sütlüsünden meyveye, kitaplardan birçok ikramlar aldık. Bize gösterilen nezaketi karşılıksız da bırakmayacağım. İngiltere'de bir dil okulu sahibiyim. Bize odalarını açan KYK yurdu öğrencilerine jest yaparak, yüzde 50 İngiltere'de dil okulu bursu vereceğim. Diğer tüm KYK yurdu öğrencilerine ise yüzde 25 burs vereceğim. Ayrıca şu zor günleri atlattığımızda dilini geliştirmek isteyen tüm öğrencilerden İngiltere dil okulları için kayıt ücreti almayacağım. Tüm bunların yanı sıra da küçük sürprizlere de hazır olsunlar. Aradaki samimiyetsizliği de kaldırıyorum. Sosyal medya hesabımdan bana doğrudan yazabilirler." - YALOVA

Kaynak: İHA

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