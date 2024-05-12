6 Yaşındaki Uras Alp İşler Motokros Şampiyonluğu İçin Yarışıyor

Yalova'da erken yaşlarda bisiklet sürmeyi öğrenmesinin üzerine motokros sporuna yönlendirilen 6 yaşındaki anasınıfı öğrencisi Uras Alp İşler, katıldığı profesyonel yarışlarda şampiyonluk kovalıyor.

1 yaşında yürümeye, 2 yaşında denge bisikletine binerek sürmeye başlayan Uras Alp, 4 yaşında da tek başına ustaca bisiklet sürmeye başladı. Uras'taki bu yeteneği fark eden babası, çocuğunu motor sporlarına yönlendirdi. Kocaeli'nde bulunan bir kulüpte 5 yaşında motokros sporuna başlayan Uras Alp, geçtiğimiz yıl 2 yarışmada boy gösterdi.

Bu sezon yarışlarında iddialı şekilde hazırlanan Uras Alp İşler, kendinin 2 kat ağırlığındaki 50 kiloluk motorla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Uras'ın babası Alper İşler, çocuğunun bu yönde yetenekli olduğunu gözlemlediklerini belirterek, "Uras'ın erken yaşlarda bisiklet sürmeye başlaması, motosiklete devamına neden oldu. Motosikleti bir deneyimlemek istedik ve deneyimledik. Motosiklete de başarılı olunca yarışlara katılmaya karar verdik. Bu geçen sezon mevsimsel nedenlerden dolayı 2 yarışa katılabildik. Bu yıl yeni bir sezon başlıyor. 19 mayısta Afyonkarahirsar'dayız. İyi yarışıyoruz ama tek eksiğimiz var, parkurumuz yok. Yalova'da parkur problemimiz var. Ona rağmen çalışmalara devam ediyoruz. İnşallah Yalova'yı iyi bir şekilde temsil edeceğimizi düşünüyoruz" dedi.

"Motor sürmek tehlikeli değil, ekipman kullanmadan binmek tehlikeli"

Uras'ın çok istekli olduğuna değinen İşler, çocuğunun başarılı olacağına inançlarının tam olduğunu söyledi. Motor sporlarının maliyetli bir spor dalı olduğunu kaydeden İşler, çocuğun gelişimi adına ise çok faydalı olduğunu anlattı. Motor sürmenin tehlikeli olmadığına vurgu yapan Alper İşler, "Motor kullanmayan çocuklardan daha farklı reaksiyonlar alabiliyoruz Uras'ta. Motor sürmek tehlikeli değil. Ekipmansız motora binmek ve bu işi amatörce yapmak, kask, ekipman kullanmadan binmek tehlikeli. Trafikte kullanmak çok tehlikeli. Parkurda, hocalarla, bu işi bilen insanlarla yapmak kesinlikle tehlikeli değil, çok fazla da güvenli. Motor sporlarında motokros başlangıç kısmı, temel kısmı. Motokrostan sonra kendi düşünceleriyle ne yapmak istediğine karar verecek" ifadelerini kullandı.

Minik motor sporcusu Uras Alp İşler ise Afyon'da dereceye girmek istediğini kaydetti. Yalova'da parkurunun olmamasından dolayı zorluk çektiğini söyleyen Uras Alp, "Keşke Yalova'da parkur olsaydı, insanlar cadde sürmeseydi, parkurda sürseydi. Yalova Türkiye birincisi olurdu" dedi.

Minik motokrosçu koruyucu ekipmanlarının önemine vurgu yaptı. - YALOVA