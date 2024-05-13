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Yalova'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Tutuklandı

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Yalova'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda J.M. ve İ.A. isimli 2 kişi tutuklandı. Operasyonda toplamda 61.43 gram reçine esrar ve 27.93 gram metamfetamin ele geçirildi.

Yalova'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, J.M. ve İ.A.'nın çevre illerden uyuşturucu madde getirebilecekleri ve sokak düzeyinde ticaretini yapacakları bilgisine ulaştı. Şüphelileri takibe alan polis eş zamanlı olarak 2 zanlıyı 'şok baskın' gerçekleştirerek gözaltına aldı. Üstlerinde uyuşturucu madde çıkan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada ise toplam 61.43 gram reçine esrar ve 27.93 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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