Elazığ-Adıyaman İleri Maden İhalesini Cengiz Holding'e Ait Port Madencilik Aldı

Türkiye'nin ve Elazığ'ın en zengin maden rezervlerinin işletilmesine yönelik ihale bugün yapıldı. İki firmanın katıldığı ihalenin kazananı Port Madencilik A.Ş. firması oldu. Port Madencilik A.Ş. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi' bilgilerine göre Halil İbrahim Bacacı ve Cengiz Holding Yönetim Kurulu Üyesi Şeref Cengiz'e ait.

Elazığ ve Adıyaman illerinde bulunan Türkiye'nin en büyük bakır madeni sahasında uç ve yan uç ürün üretimine yönelik tesis kurulması ihalesinin kazananı 2 milyar 205 milyon TL teklif ile Port Madencilik A.Ş oldu. İhaleye katılan ikinci firma ise Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi A.Ş. ise 2 Milyar 100 milyon TL teklif verdi.

Bulunduğu günden beri Elazığ ve Türkiye kamuoyunda büyük yankı uyandıran Elazığ Maden İlçesi'ndeki maden rezervlerinin işletilmesi için Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nın öncülüğünde Elazığ Girişim Grubu A.Ş kurulmuş ve bir çok Elazığlı girişimci de gruba dahil olarak maden rezervlerinin işletilmesi için ihaleye girilmesi planlanmıştı. Daha önce iki defa ertelenen ihale bugün yapıldı. İhaleyi alan firmanın Halil İbrahim Bacacı ve Cengiz Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Port Madencilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şeref Cengiz'e ait olduğu öğrenildi.