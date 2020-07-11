Uluslararası Demokratlar Birliği, ABD, Avustralya ve Japonya'da da teşkilatlanacak
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Uluslararası Demokratlar Birliği, ABD, Avustralya ve Japonya'da da teşkilatlanacak

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), Avrupa'nın haricinde 7 ülkede daha şube açacak.

Uluslararası Demokratlar Birliği, ABD, Avustralya ve Japonya'da da teşkilatlanacak
11.07.2020 23:47 | Son Güncelleme: 11.07.2020 23:50

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), Avrupa'nın haricinde 7 ülkede daha şube açacak.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Danimarka Genel Kongresi için ülkeye gelen UID Genel Başkanı Bülent Bilgi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa'nın yanı sıra Asya, Avustralya ve Kuzey Amerika kıtalarında da teşkilatlanma hazırlığı içinde olduklarını ve bu yıl içinde 3 kıta ve 7 ülkede UID'in şubelerinin açılacağını belirtti.

Avrupa dışında diğer kıtalarda da teşkilatlanma çalışmalarının sürdüğünü ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinden dolayı açılışların ertelendiğini kaydeden Bilgi, "Avrupa'nın haricinde 3 yeni kıtada, 7 yeni bölgede teşkilatlanmalarımız olacak." dedi.

Bilgi, Japonya, Avustralya, Amerika ve Afganistan'ın yeni şube açılacak ülkeler arasında olduğunu belirtti.

Kuzey Avrupa'daki Türklerin bulundukları ülkelerde siyaset yapmaları durumunda ana akım partileri tercih etmesi gerektiğini vurgulayan Bilgi, Kuzey Avrupa'da Hollanda haricinde Türk partilerin Türk toplumuna fayda getirmediğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye yakın düşüncede olup, Batı Avrupa'daki ana akım partilerde barınabilmenin zorluğuna işaret eden Bilgi şunları söyledi:

"Zor olduğunu biliyoruz. Ancak doğru olanın bu olduğunu da biliyoruz. Zira bu partilerde yer almak çok çok önemli. Bu partilerde yer aldığımız takdirde, bulunduğumuz ülkelerde de söz sahibi olma şansımız ve ihtimalimiz daha yüksek."

Ayasofya

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına ilişkin de Bilgi, "Tabii ki Ayasofya'nın ibadete açılması sadece yurt dışındaki Türklerin değil, Türkiye'deki insanların değil, tüm dünyadaki Müslümanların sevinçle karşıladığı bir olay. Ancak burada yapılan, atılan adım, Hristiyanlara karşı, Katoliklere veya Ortodokslara karşı atılan bir adım değildir. Ayasofya'nın asli hizmetine geri dönmesidir." diye konuştu.

UID'nin salgın döneminde yardım kuruluşu gibi çalıştığına değinen Bilgi, etkinliklerinin tekrar başlaması noktasında ön hazırlıkları yaptıklarını ve Danimarka'nın ardından UID'in Avusturya şubesini ziyaret edeceğini söyledi.

Öte yandan, 2016 yılında başkanlık görevine seçilen Fatih Alev, Danimarka İslam Merkezi'ndeki görevine geri döneceğini belirterek, UID Danimarka şubesi başkanlığından ayrıldı. Yapılan genel kurulda, UID Danimarka şubesinin başkanlığına oy birliğiyle Selçuk Çakıcı seçildi.

Kaynak: AA

Manşet

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