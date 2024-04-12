İthal edemeyince kendisi yaptı; şimdi ihraç ediyor

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, jeofizik mühendisi Ünal Öztürk, mesleğinde kullandığı makineleri İtalya'dan ithal edemeyince sondaj makinesi üretimine başladı, şimdi yurt dışına ihraç ediyor.

Jeofizik Mühendisi Ünal Öztürk, İstanbul Güneşli de başladığı sondaj makinesi üretimini 2018 yılında Burhaniye'ye taşıdı. Ürettiği sondaj makinelerini yurdun her tarafına gönderen Öztürk, Danimarka ve Finlandiya'ya da makine ihracına başladı. Öztürk, son zamanlarda üretimine başladığı zeytin hasat makinelerini de yurt dışına satmaya hazırlanıyor. Mesleği gereğince sondaj makinelerine ihtiyacı olduğunu anlatan Ünal Öztürk, "Normalde jeofizik mühendisiyim. İlk önce İstanbul'da zemin laboratuvarı ve zemin etütleri ile ilgileniyorduk. Bu makinelere ihtiyacımız vardı. Zemin laboratuvarında, zemin etütlerinde sondaj makinelerine ihtiyacımız vardı. Eski makineler vardı. 50 yılından kalma sondaj makinelerini kullanıyorduk. Daha teknolojik, daha iyi, daha hızlı az yakıt kullananları için ne yapmamız gerekiyordu bunu düşündük. Yurt dışına gittik. Yurt dışında araştırdık. İtalya'ya gittik. Almanya ya gittik. İtalya'dan makine almaya çalıştık. Hor gördüler. Geri kalmış ülke sınıfına sokuyorlar bizi küçük görüyorlar. Bizde, sizden niye makine alalım dedik. Kendi ülkemizde kendimiz yaparız dedik. Geldim ülkeme. İlk önce İkitelli Sanayi Sitesinde dolaştım. Nasıl yapabilirim diye düşündüm. Demir aldım, motor aldım. Kendim Güneşli'deki atölyede yapmaya başladım. İtalyanların makinelerinde daha iyi oldu. Ülkemin her tarafına sattım. Satıyoruz. Üretmeye devam ediyoruz. 2018 yılında Balıkesir Burhaniye'ye geldik. Burada devam ettik. Baktık zeytin silkmede makine ihtiyacı var. Zeytinleri dökemiyorlar. Zeytinleri toplayamıyorlar. Zeytinlere işçi gerekiyor toplamak için. Zeytin üretiminin harcamalarının yüzde 80'i işçi maliyeti. Zeytin hasat makineleri de üretmeye başladık. Şimdi devam ediyoruz. Yeni projelerle devam ediyoruz. Silkeleme, daldan dala silkeleme makinesi yapıyorum. Belden kırmalı makinelere de başlıyoruz. Yurt dışına makine satmaya da başladık. Danimarka ve Finlandiya'ya makine satıyorum. Avrupa da artık işçilik çok pahalı. Üretemiyorlar. Bizde buradan Avrupa ya makine ihracatına başladık. Zeytin makinelerini de şimdilik Türkiye de satıyoruz. İlerde, yurt dışına da satmayı düşünüyoruz" dedi.