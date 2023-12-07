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Danimarka Parlamentosu Kuran Yasasını Kabul Etti

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Danimarka Parlamentosu, dini metinlere 'uygunsuz bir şekilde muamele etmeyi' yasaklayan bir yasayı kabul etti. Yasayı çiğneyenlere para cezası veya hapis cezası verilebilecek.

Danimarka Parlamentosu, dini metinlere “uygunsuz bir şekilde muamele etmeyi” yasaklayan bir yasayı kabul etti. Kuran yasası olarak bilinen yasa, 77’ye karşı 94 oyla geçti.

Yasayı çiğneyenlere para cezası veya iki yıla kadar hapis verilebilecek.

Son yıllarda Danimarka’da Kuran yakılması Müslümanlar tarafından protesto edilmiş, Kopenhag’ın nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan ülkelerle ilişkilerinde de gerilime yol açmıştı.

Yasaya karşı çıkan Danimarka Demokratları’nın lideri Inger Stojberg ise Reuters ajansının aktardığına göre “Tarih bizi bunun için yargılayacak. İfade özgürlüğünü kendi isteğimizle kısıtlamamız veya dışardan gelen baskıyla kısıtlamamız arasında önemli bir fark var” dedi.

Ülkedeki merkez sağ koalisyon hükümetinin lideri Mette Frederiksen ise dini eleştirme özgürlüğünün sürdüğünü, bu yasanın ifade özgürlüğüne etkisinin son derece az olacağını söyledi.

Yasayı Ağustos ayında gündeme getiren hükümet, yabancı ülke konsolosluklarının önünde Kuran yakma eylemlerinin artması ve birkaç hafta içinde 170 gösteri düzenlenmesinin ardından bu yasayla dünyaya bir mesaj vermek istediğini açıklamıştı.

Danimarka’nın istihbarat örgütü PET de bu tür olayların terör saldırılarını artırma ihtimali bulunduğunu vurgulamıştı.

Danimarka’nın komşusu İsveç’te de son dönemde Kuran yakma eylemleri gerçekleştirildi ve İsveç istihbaratı da benzer uyarılarda bulundu.

İsveç’in Irak’taki büyükelçiliği ise Temmuz ayında protestocular tarafından yakıldı.

Stockholm hükümeti de benzer bir yasa hazırlamayı planlıyor.

BBC

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