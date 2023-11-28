Fenerbahçe Nordsjaelland maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, 30 Kasım Perşembe akşamı deplasmanda Nordsjaelland ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas çalışması ile devam eden idman dar alanda yapılan çift kale maçla sürdü. Antrenman, bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

Bu idmanla çalışmalarının İstanbul etabını tamamlayan sarı-lacivertliler, yarın Danimarka'ya gidecek. Teknik Direktör İsmail Kartal, yarın TSİ 20.30'da maçın oynanacağı stadyumda bir basın toplantısı düzenleyecek. Fenerbahçe, TSİ 21.00'de yine karşılaşmanın oynanacağı Right to Dream Park'ta maçın son antrenmanını yapacak. - İSTANBUL