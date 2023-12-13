Galatasaray, Kopenhag'a deplasmanda yenildi

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray, Danimarka temsilcisi Kopenhag'a deplasmanda 1-0 yenildi. Galatasaray, bu sonuçla grubunu üçüncü olarak tamamladı ve Avrupa kupalarındaki mücadelesine UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Uefa Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında Galatasaray, Danimarka temsilcisi Kopenhag’a deplasmanda 1-0 yenildi.

Kopenhag’ın golünü 58’inci dakikada Lukas Lerager kaydetti. Danimarkalı futbolcu, 90’ıncı dakikada ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyundan atıldı.

Galatasaray bu skorla beş puanda kaldı ve grubunu üçüncü olarak tamamladı.

A Grubu’nda İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United’ı 1-0 yenen Almanya temsilcisi Bayern Münih topladığı 16 puanla grubunu birinci sırada tamamladı.

Kopenhag ise 8 puanla grubu ikinci sırada bitirdi ve Bayern Münih ile birlikte turnuvada son 16 turuna çıktı.

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki mücadelesine UEFA Avrupa Ligi’nden devam edecek.

Manchester United'ın ise Avrupa macereası sona erdi.

Sarı kırmızılı takımın bu turnuvada son 16’ya kalabilmek için bir eleme turu oynayacak. Bu aşamadaki rakibi ise 18 Aralık’ta İsviçre’nin Nyon kentinde yapılacak kura ile belli olacak.