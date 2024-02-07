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İsveç, Kuzey Akım Boru Hatlarındaki Patlamaların Soruşturmasını Sonlandırdı

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İsveç, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında meydana gelen patlamalara ilişkin yürüttüğü soruşturmaya son verdi. Patlamaların İsveç yargı yetkisinin dışında olduğu belirtildi. Almanya ve Danimarka ise soruşturmayı sürdürüyor.

İsveç, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında 26 Eylül 2022'de meydana gelen patlamalara ilişkin açtığı soruşturmaya son verdi.

İsveç, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında 26 Eylül 2022'de meydana gelen patlamalara ilişkin 16 aydır yürüttüğü soruşturmaya son verdi. Patlamaların İsveç yargı yetkisinin dışında olduğu belirtildi.

Savcı Mats Ljungqvist yaptığı açıklamada, soruşturmadaki "birincil amacın" İsveçlilerin olaya karışıp karışmadığını veya İsveç topraklarının kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek olduğunu söyledi.

İsveç iç güvenlik teşkilatı SAPO, patlamalara ilişkin toplanan bilgilerin diğer ülkelerle paylaşıldığını aktardı. SAPO, soruşturmayı kapatma kararının "İsveç makamlarının konuyu daha fazla takip etmesinin mümkün olmadığı" düşünüldüğü için alındığını söyledi.

Almanya ve Danimarka, patlamalara ilişkin soruşturma yürütmeye devam ediyor.

Saldırıda Ukraynalı grup iddiası

ABD merkezli New York Times gazetesi, Kuzey Akım Boru hatlarındaki patlamaların arkasında muhtemelen Ukrayna yanlısı bir grubun olduğunu iddia etmişti.

Kuzey Akım Botu hatlarındaki patlamalar

Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında 26 Eylül'de patlamalar sonucu 4 noktada gaz sızıntısı meydana gelmişti. Almanya, Danimarka ve İsveç olayla ilgili ayrı soruşturmalar başlatmıştı. İsveç olayın sabotaj olduğuna açıklamıştı. Sabotajı kimin ve kimlerin düzenlediği hala bilinmiyor. - STOCKHOLM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Danimarka Almanya Eylül İsveç Uluslararası Enerji 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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