UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6'ncı ve son maçında Danimarka ekibi Kopenhag ile karşılaştır ve Dünkü Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Sorusu, maçı kaçırmakta olan kişiler başta olmak üzere birçok sporsever tarafından merak ediliyor. Peki, Dünkü Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Galatasaray – Kopenhag maç sonucu kaç kaç, son durum ne?

Dünkü Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Sorusu, Galatasaray – Kopenhag karşılaşmasının maç sonucunu merak etmekte olan taraftarlar ve sporseverler tarafından arama motorlarında araştırmakta. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. hafta maçında deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle karşı karşıya karşıya geldi. Peki, Dünkü Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Galatasaray – Kopenhag maç sonucu kaç kaç, son durum ne?

DÜNKÜ GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun final maçında Galatasaray, deplasmanda Kopenhag'a 1-0 yenilerek Devler Ligi'ne veda etti. Grubunu 3. sırada tamamlayan sarı kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı. Galatasaray, aynı haftada Manchester United'ın evinde Bayern Münih'e 1-0 mağlup olarak grubu 3. sırada tamamladı. Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılı ekip, Avrupa yolculuğuna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Bu sonucun ardından grubu 5 puanla 3'üncü sırada tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Kopenhag ise puanını 8'e yükselterek grubu 2'nci sırada bitirdi ve adını son 16 turuna yazdırdı.

A GRUBU'NDA PUAN DURUMU

1-Bayern Münih: 16 puan

2-Kopenhag: 8 puan

3-Galatasaray: 5 puan

4-Manchester United: 4 puan