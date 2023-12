Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, divan kurulunda konuştu Açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 12 Aralık Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Danimarka temsilcisi Kopenhag ile deplasmanda yapacakları maçta tarih yazacaklarına inandıklarını söyledi.

Başkan Özbek, sarı-kırmızılı kulübün Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda düzenlenen aralık ayı olağan divan kurulu toplantısında konuştu.

"Devler Ligi"nde kazanmaları halinde gruptan çıkacakları Kopenhag karşılaşmasının önemine değinen Özbek, "Futbol takımımız, her zaman olması gerektiği yerde, yani UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadelesine devam ediyor. Önümüzdeki hafta oynayacağımız maçta son dakikaya kadar mücadele edip tarih yazacağımıza yürekten inanıyorum. Galatasaray, her zaman Türkiye'nin gururu olmuştur. Öyle olmaya da devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesine 300 kalıcı konut için ilk imza yarın atılacak

Türkiye'nin 6 Şubat'ta yaşadığı depremlerle sarsıldığını hatırlatan Özbek, kulüp olarak bu afetin yaralarını sarmak için büyük bir çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Depremin ilk gününden itibaren yardımlar gerçekleştirdiklerini aktaran Özbek, "6 Şubat depremlerinden ülkemizin yüzde 15'i hasar aldı. Burada yaşayan vatandaşlarımız, evini barkını, çoluğunu çocuğunu, anasını babasını kaybetti. Büyük bir dram yaşadık. Bu yaraları sarmak için Galatasaray olarak Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu olmamız hasebiyle konuya el attık." diye konuştu.

Sosyal yardımlar ve konteyner kentler yaptıklarını vurgulayan başkan Özbek, şunları kaydetti:

"Konteynerde yaşamın ne olduğunu anlamak için gidip görmek lazım. Bu yüzden bölgenin hem sosyal hem de ekonomik olarak ayağa kalkması için ihtiyaç olan şey kalıcı konut. Galatasaray Kulübü olarak burada da devletimizin yanında yer aldık. Hazırladığımız protokol çerçevesinde 300 kalıcı konutu yapmak üzere yardımlar topladık. Buna bağlı olarak yarın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ'yle protokol imzalayacağız. Galatasaray'ın her zaman iftihar edeceği, Türk insanına, Türkiye'sine, Türkiye Cumhuriyeti'ne ne kadar sahip çıkan bir kurum olduğunu ispatlamak üzere yarın Ankara'ya gideceğiz. Bunu çok önemsiyorum çünkü deprem felaketinin yaralarını sarmak için oluşan hava giderek dağıldı ve unutulmaya başladı. Maalesef Türkiye'miz bir deprem kuşağı içinde. Bugün İstanbul'da veya başka bir yerde olacak bir depremin meydana getireceği hasarlar konuşuluyor. Bu konunun unutulmaması için elimizden geleni yapacağız. Yarın imzalayacağımız protokol ve topladığımız parayı takdim etmek için gidiyoruz. Bunu bütün Galatasaraylılar iftiharla söyleyebilir."

"900 milyon lira faiz ödeyeceğiz"

Dursun Özbek, Türkiye Bankalar Birliği ile yaptıkları yapılandırma anlaşması kapsamında yıllık 900 milyon lira faiz ödediklerini söyledi.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, devam eden projeleriyle ilgili de bilgi verdi.

Kemerburgaz'da yapımı devam eden futbol tesisine sezon sonuna kadar taşınmak istediklerini dile getiren Özbek, "En önemli projelerimizden bir tanesi, Kemerburgaz'da yapılan futbol A takımı ve akademi ile altyapının istifade edeceği tesisimiz. Yaklaşık 130 dönüm üzerinde yapılan tesisi, en kısa sürede bitirmeyi amaçlıyoruz. Faaliyetlerimiz hızlı bir şekilde yürüyor. Kaba inşaatı biten inşaatımızda iç kısımların yapımına başlandı. Niyetimiz sezon bitmeden oraya taşınmak." şeklinde görüş belirtti.

Dursun Özbek, borçlarından dolayı yıllık 900 milyon lira faiz ödediklerini hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kemerburgaz'ın bitirilmesinin aciliyeti var. Florya'yı bir an önce buraya taşımak istiyoruz. Florya, Galatasaray'ın çıkış projelerinden bir tanesi. Kulübümüz, Ziraat Bankası ve Denizbank ile bir yapılandırma anlaşması imzaladı, borçlarını erteledi, sıcak para aldı. Yaklaşık 2 milyar 200 milyon liralık bir borcu yapılandırdık. Bu yapılandırma anlaşmasından çıkmamız lazım. Bütün çalışmalarımızı buna göre yapıyoruz. O günün koşullarında borçlanma faizimiz TLREF + 1,5 şeklindeydi. O günkü şartlarda TLREF yüzde 8,5-9 mertebesindeydi. Birçok arkadaşım, 'Yahu neden çıkıyorsun anlaşmadan? 2030'a kadar anlaşma, yüzde 10 bile değil faiz, bunu kullan.' dedi. Böyle olmasına rağmen senede 300-350 milyon lira faiz ödüyoruz. Ben, 'Faiz böyle bile kalsa çıkacağım.' dedim. Bu sadece faizle ilgili bir şart değil. Yapılan anlaşma çerçevesinde ellerimiz kolumuz bağlı, yapacağımız tüm hareketler bankaların kontrolünde. Kulübün faydasına olabilecek birçok şeyi yapmamıza engel. Bugün yüzde 40'ı aşkın faiz ödüyoruz. Borç da ortada. Faizin nerede duracağı da belli değil. Şu anda, 900 milyon lira faiz ödeyeceğiz. Galatasaray Kulübü ne yapmalı ki önce bu faizi ödesin, sonra sportif faaliyetlerine ayıracağı parayı bulsun, kulübü yönetsin, vergilerini ödesin? Onun için Florya projesini el üstünde tutmamız ve desteklememiz gerekiyor."

Riva'dan 3 milyar lira gelir elde edebileceklerini belirten Özbek, "Riva projemizde hala 130 satılabilir villa Galatasaray'a ait. Bunun da takribi değeri 3 milyar lira değerinde. Maalesef bir durgunluk var. Konut kredilerine bağlı olarak satışlar yavaşladı." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, Mecidiyeköy'de 180 adet rezidans yaptıklarını hatırlatarak, "Bunların geliştirilmesi ve satılması çerçevesinde büyük bir fon elde ettik. Florya'da bize ait olmayan 40 dönümlük arazinin satın alınmasıyla ilgili kullandığımız 18 aylık krediyi Mecidiyeköy'den oluşturduğumuz fonla 6 ay gibi kısa sürede kapattık. Şu anda elimizde 60 dönüm borcu-harcı olmayan Florya arazimiz var. Galatasaray'a faydası büyük olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Tesis eksiğimiz sadece futbolda değil"

Dursun Özbek, amatör branşlara çok önem verdiklerini ve başarı için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Amatör branşları Ali Sami Yen Spor Kompleksi yanında yapacakları tesise taşımak istediklerini anlatan Özbek, "Stattan Cendere caddesine inen 60 dönümlük araziyi 49 yıllığına kiralık. Salon sporlarının burada toplandığı bir kompleks yapacağız. Tesis eksiğimiz sadece futbolda değil. Olimpik sporları Türkiye'ye getiren Galatasaray Kulübünün yüklendiği misyon çerçevesinde büyük bir görevimiz var. Bu sporların yaşaması, gelişmesi ve dünya çapında başarılı olmak için en büyük eksiğimiz tesis." diye konuştu.

Florya'da inşaata başlanmasından sonra basketbol antrenmanları için salon arayışında olduklarını bildiren Özbek, "Stadın yanındaki kısımda basketbol ve voleybol maçlarını oynayacağımız, antrenmanlarını yapacağımız, tüm salon sporlarını bir araya toplayıp daha efektif bir yönetim planlaması içindeyiz. Judoyu Anadolu Hisarı'nda, yüzmeyi Altunizade'de yapıyoruz. Amatör sporlara çok önem veriyoruz. Ali Sami Yen ve arkadaşları tarafından misyon olarak hedeflenmiş konu, yönetim kurulumuzun birinci önceliği. Profesyonel veya amatör ayrımı yapmadan tüm dallarda en başarılı ve en iyisi olmak için hareket ediyoruz. Elimizdeki tüm imkanları kullanarak bu spor dallarının Galatasaray'a yakışır bir şekilde yapılması için gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Camiaya birlik ve beraberlik çağrısı

Başkan Özbek, sarı-kırmızılı camiaya birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

Devam eden projelerin tamamlanması için camia birliğine ihtiyaç olduğunu vurgulayan Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Galatasaray'ı ayrıştıran her konunun karşısında dimdik ayakta durmamız gerek. Her konuyu fırsat bilip, gündeme getirip Galatasaray'ı bölmeye, ayrıştırmaya çalışanların karşısındayız. Sizlerin de karşı durması büyük ihtiyaç. Bu çalışmalar içinde olanlara verilecek en güzel cevap, sevgi iklimini ve tek yumruk olmayı korumamız. Önümüzdeki 25-30 yılımızı güvence altına alacak projelerimiz ancak bir bütün olmamız durumunda hayata geçebilecek. Bu hedeften asla vazgeçmememiz gerek. Bu projelerin yapılmasının önünde tek engel var. O da camiamız içinde oluşturmaya çalıştığımız sevgi ikliminin ve barışın devam etmemesi. Eğer huzuru sağlayamazsak, iç çekişmeler ve bölünme devam ederse bu projeler devam etmez. Artık sonuna geldik, her şey hazır. Ne pahasına olursa olsun birlik ve beraberliği korumamız gerek. Başarıya giden yolun anahtarı. En kısa zamanda projelerimizi tamamlayarak finansal özgürlüğümüze ulaşacak ve başarılarımıza süreklilik kazandıracağız."

Özbek, görevde 1,5 yılı geride bıraktığını hatırlatarak, "Hiç kimse tereddüt etmesin. Bu projeleri yapacağız ve amatör sporlarla ilgili büyük bir desteği getireceğiz. Size verdiğimiz sözlerin hep arkasında durduk. Bize verilen emanetin çok büyük bir değeri var. Bunun farkındayız. Emanetiniz başımızın üstünde. Galatasaray'ın emanetini en iyi şekilde koruyan bir yönetim kurulu var." ifadelerini kullandı.