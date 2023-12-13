Galatasaray UEFA kupası muhtemel rakipleri kim?

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun son haftasında Galatasaray deplasmanda Kopenhag'a konuk oluyor. Mücadelede 1-0 ev sahibi önde bitirdi.Peki, Galatasaray UEFA kupası muhtemel rakipleri

GALATASARAY UEFA KUPASI MUHTEMEL RAKİPLERİ

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda çıktığı 5 maçta bir galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 5 puanı bulunuyor. Sarı-kırmızılı takım, aynı puana sahip Kopenhag'ın ardından averajla üçüncü sırada yer alıyor. Üst tura çıkmayı garantileyen Alman ekibi Bayern Münih'in 13 puanla zirvede yer aldığı grupta, İngiltere temsilcisi Manchester United ise 4 puanla son sırada bulunuyor.

Grupta Galatasaray ile Kopenhag arasında İstanbul'da oynanan maç 2-2 berabere tamamlanmıştı.

Galatasaray bu sonuçla grubunu 5 puanla üçüncü bitirdi ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Copenhagen Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'na 2. sıradan, Bayern Münih ise birinci sıradan çıktı. Manchester United, sonuncu olarak Avrupa'ya veda eden takım oldu.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off kura çekimi 18 Aralık Pazartesi günü İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek. İlk ayak maçları 7 Mart'ta, rövanş maçları 14 Mart'ta oynanacak.

Galatasaray UEFA kupası muhtemel rakipleri:

- Freiburg / West Ham

- Marsilya / Brighton

- Real Betis / Rangers / Sparta Prag

- Sporting

- Toulouse / U.Saint -Gilloise

- Rennes / Villareal

- Slavia Prag / Roma

- Karabağ / Molde

KURA ÇEKİMİ 18 ARALIK'TA

Galatasaray'ın rakiplerinin belli olacağı Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi 18 Aralık 2023'de gerçekleşecek.

İlk maçlar 15 Şubat 2024, rövanş maçları 22 Şubat 2024 tarihinde oynanacak.