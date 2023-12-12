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Galatasaray, Kopenhag ile golsüz berabere kaldı

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son maçında Galatasaray, deplasmanda Danimarka ekibi Kopenhag ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

- Uefa Şampiyonlar Ligi : Kopenhag: 0 - Galatasaray : 0 (İlk yarı)

İSTANBUL - UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son maçında Galatasaray, deplasmanda Danimarka ekibi Kopenhag ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazdan Ankersen'in şutunda top uzak direk dibinden dışarı gitti.

14. dakikada Angelino'nun sol kanattan arka direğe ortasında Tete kafayı vurdu, kale önünde savunmaya çarpan top kornere çıktı.

42. dakikada ara pasta topla buluşan Sacha Boey'un ortasında arka direkte Icardi, Zaha'ya indirdi. Zaha'nın vuruşunda top savunmadan sekerek oyun alanına döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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