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Kopenhaglı oyuncular Galatasaray maçında avantajlı olduklarını söyledi

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Danimarka temsilcisi Kopenhag'da forma giyen oyuncular Elias Jelert ve Mohamed Elyounoussi, sahalarında oynayacak olmalarının kendilerine avantaj sağlayacağını belirtti.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Danimarka temsilcisi Kopenhag'da forma giyen oyuncular Elias Jelert ve Mohamed Elyounoussi, sahalarında oynayacak olmalarının kendilerine avantaj sağlayacağını belirtti.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yarın TSİ 23.00'te Parken Stadı'nda Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. Kopenhag formasını giyen Danimarkalı sağ bek Elias Jelert ve forvet Mohamed Elyounoussi, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Çok önemli bir maça çıkacaklarını aktaran 20 yaşındaki futbolcu Jelert, "Yarın oynayacağımız karşılaşma çok önemli. Umarım 3 puanı alan taraf biz olacağız. Galatasaray çok iyi bir takım. Bizim buradaki şansımız daha çok. Rakibimizde tüm hücum oyuncularının hepsi çok iyi" dedi.

"GALATASARAY, PARKEN'DE KUPA KAZANDIĞINDA DAHA DOĞMAMIŞTIM"

Yarın mücadelenin oynanacağı Parken Stadı'nda Galatasaray'ın 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazandığı hatırlatılan Jelert, "O zaman daha doğmamıştım. Daha önce UEFA Kupası'nı kazandıklarını duymadım. Henüz yeni duydum" diye konuştu.

MOHAMED ELYOUNOUSSI: GALATASARAY VE TARİHİNE BÜYÜK SAYGI DUYUYORUZ

Kopenhag'ın 29 yaşındaki hücum oyuncusu Mohamed Elyounoussi de, mücadelede baskı kuran taraf olmak istediklerini belirterek, "İki takım için de önemli bir maç olacak. Bir sonraki aşamaya yükselmek bizim için önemli bir fırsat. Kendi evimizde oynayacağız. Taraftarlarımız da bizimle olacak. Galatasaray ve tarihine büyük saygı duyuyoruz. Rakibimiz çok iyi bir ekip ve bireysel olarak kaliteli oyuncuları var. Çok zorlu bir maç bizi bekliyor. Avrupa maçlarında iç sahada iyi bir serimiz var. Geçmişte neler olduğunu düşünmüyoruz. Önemli olan yarınki maç ve gruptan çıkmak" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Parken Stadı Galatasaray Danimarka Futbol Spor Güncel Haberler

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