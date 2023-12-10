Üye Girişi
Haberler

Marmaris'te Yelkenli Yat Yarışları Sonuçlandı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen HDI Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası Yelkenli Yat Yarışları sona erdi. Yarışlara Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Danimarka, Hollanda, Yunanistan, Ukrayna ve Rusya'dan 23 yat ile 220 yelkenci katıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen HDI Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası Yelkenli Yat Yarışları sona erdi.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından, Marmaris Körfezi'nde gerçekleştirilen yarışlara Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Danimarka, Hollanda, Yunanistan, Ukrayna ve Rusya'dan 23 yat ile 220 yelkenci katıldı.

Sabah saatlerinde yarış komitesini taşıyan teknenin denize açılarak parkuru belirleyen dubaları yerleştirmesinin ardından, Netsel Marina'da bağlı bulunan yelkenli yatlar körfeze çıktı.

Yarış için gerekli rüzgarı beklerken yatlarla bir süre antrenman turları atıldı. Rüzgarın çıkmasıyla koy içi son gün yarışı yapıldı.

İki gün süren HDI Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası'nda üç yarış sonucunda sınıflarına göre ilk üç sırayı elde eden yat ve sahipleri şu şekilde oluştu:

IRC-1:

1-Matrak 2 (Orhan Özdaş), 2-Wild West (Dağhan Başpınar), 3-Mersin Yelken Akademisi (Oytun Çalışlar)

IRC-2:

1-VMG Yelken (Doğukan Kandemir), 2- Strekoza (Mikhail Mischenko), 3- Vamos (Erce Demirtaş)

IRC-3:

1- Sinverguenza2 (Volodymyr Musatov), 2-Exit (Emre Derman), 3- İskorpit (Bülent Çelik)

IRC-4:

1-Clavella (Leo Kolff), 2- M2 (Hasan Çıplak), 3-Ekinoks (Tolga Vidinlisan)

Kaynak: AA / Spor

Marmaris Türkiye Rusya Muğla Etkinlik Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

11 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2023 ANTALYA || Yarın Antalya'da okullar tatil mi, var mı, yok mu, ders işlenecek mi? 11 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2023 İSTANBUL || Yarın İstanbul'da okullar tatil mi, var mı, yok mu, ders işlenecek mi? KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER || Son Dakika DEPREMLER listesi 10 Aralık! GALATASARAY KOPENHAG maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Kopenhag vs GS maçı ilk 11'ler belli oldu mu, maçın hakemi kim? Olips hangi ülkenin, kimin markası? Olips İsrail malı mı? Altın Kafes YENİ BÖLÜM (2. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Altın Kafes yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kirli Sepeti YENİ BÖLÜM (11. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kirli Sepeti yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kayserispor - Pendikspor maçı ne zaman? Kayserispor - Pendikspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Teşkilat YENİ BÖLÜM (4. SEZON 87. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Teşkilat yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Çok Güzel Hareketler 2 YENİ BÖLÜM (158. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Yargı YENİ BÖLÜM (75. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (10 ARALIK PAZAR) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 10 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Cide Belediyesi hangi parti? Cide Belediye başkanı hangi partiden seçildi? Cide Belediye başkanı kimdir? GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 çıkış tarihi ne zaman, hangi yıl? GTA 6 sistem gereksinimleri ve diğer tüm detaylar! Aralık ayında hangi balık yenir? Aralık ayında hangi balık türlerini yemek gerekir 2023?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title