Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe'nin Danimarka'daki kara gecesi sonrası Ali Koç soluğu Samandıra'da aldı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Nordsjaelland karşısında alınan 6-1'lik mağlubiyetin ardından takımın yaptığı ilk antrenmanı ziyaret etti. Futbolcularla konuşan Koç, Danimarka ekibi karşısında alınan mağlubiyetin kabul edilemez olduğunu belirtti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Nordsjaelland'a 6-1 mağlup olurken, İstanbul'a dönen takımın ilk antrenmanını başkan Ali Koç ziyaret etti. Burada futbolcularla konuşan Koç, 6 gollü mağlubiyetin kabul edilemez olduğunu söyledi.

ALİ KOÇ BÜYÜK BİR REAKSİYON BEKLİYOR

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Başkanımız Ali Y. Koç ile Yönetim Kurulu Üyelerimiz Selahattin Baki ve Ahmet Ketenci, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelerek antrenman öncesinde takımımızla bir toplantı yaptı. Dün akşam alınan mağlubiyetin kabul edilemez olduğunu ifade eden Başkanımız, takımın böyle bir maçın ardından büyük bir reaksiyon göstermesini beklediğini oyunculara iletti." denildi.

YENİ BİR GALİBİYET SERİSİ BEKLENİYOR

Açıklamanın devamında ise, "Takım olarak birlikte kaybedilip, birlikte kazanıldığının altını çizen Başkanımız Ali Y. Koç, takımda yüksek kariyerli ve tecrübeli oyuncuların bulunduğunu, onların önderliğinde yeniden bir galibiyet serisi yakalayan takım kimliğine bürüneceklerine inandığını söyledi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Fenerbahçe Ali Koç Spor Haberler

Bakmadan Geçme

Dursun Ali Erzincanlı kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Dursun Ali Erzincanlı şiirleri! Güneş doğduktan sonra sabah namazı kılınır mı DİYANET? Sabah namazı güneş doğduktan kaç dakika sonra kılınır DİYANET? CUMARTESİ GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI? 2 Aralık 2023 Eczane çalışma saatleri! Tesla Cybertruck Türkiye fiyatı ne kadar, belli oldu mu? Cybertruck özellikleri neler, içi nasıl? Yalı Çapkını YENİ BÖLÜM (48. BÖLÜM) İZLE! Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Ümit Özdağ hakkında neden soruşturma başlatıldı? Porshce CEO'su Nazif Mehmet Yazıcı kimdir? 2 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 2 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 2 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Amardeep Anand kimdir? MasterChef Şef Amardeep Anand kaç yaşında, nereli, mesleği ne? 2 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 2 Ağustos 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 2 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 2 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 2 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 4 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 4 Aralık Pazartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title