Fenerbahçe'nin Danimarka'daki kara gecesi sonrası Ali Koç soluğu Samandıra'da aldı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Nordsjaelland karşısında alınan 6-1'lik mağlubiyetin ardından takımın yaptığı ilk antrenmanı ziyaret etti. Futbolcularla konuşan Koç, Danimarka ekibi karşısında alınan mağlubiyetin kabul edilemez olduğunu belirtti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Nordsjaelland'a 6-1 mağlup olurken, İstanbul'a dönen takımın ilk antrenmanını başkan Ali Koç ziyaret etti. Burada futbolcularla konuşan Koç, 6 gollü mağlubiyetin kabul edilemez olduğunu söyledi.

ALİ KOÇ BÜYÜK BİR REAKSİYON BEKLİYOR

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Başkanımız Ali Y. Koç ile Yönetim Kurulu Üyelerimiz Selahattin Baki ve Ahmet Ketenci, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelerek antrenman öncesinde takımımızla bir toplantı yaptı. Dün akşam alınan mağlubiyetin kabul edilemez olduğunu ifade eden Başkanımız, takımın böyle bir maçın ardından büyük bir reaksiyon göstermesini beklediğini oyunculara iletti." denildi.

YENİ BİR GALİBİYET SERİSİ BEKLENİYOR

Açıklamanın devamında ise, "Takım olarak birlikte kaybedilip, birlikte kazanıldığının altını çizen Başkanımız Ali Y. Koç, takımda yüksek kariyerli ve tecrübeli oyuncuların bulunduğunu, onların önderliğinde yeniden bir galibiyet serisi yakalayan takım kimliğine bürüneceklerine inandığını söyledi." ifadelerini kullandı.