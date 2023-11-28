Fenerbahçe, Nordsjaelland maçı için hazırlıklarını sürdürdü
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Fenerbahçe, Nordsjaelland maçı öncesi Can Bartu Tesisleri'nde antrenman yaptı. İstanbul etabını tamamlayan takım, yarın Danimarka'ya gidecek.
Fenerbahçe, perşembe akşamı deplasmanda Nordsjaelland ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas çalışması ile devam eden idman dar alanda yapılan çift kale maçla sürdü. Antrenman, bireysel çalışmalarla da tamamlandı.
Bu idmanla çalışmalarının İstanbul etabını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, yarın Danimarka'ya gidecek ve TSİ 21.00'de karşılaşmanın oynanacağı Right to Dream Park'ta maçın son antrenmanını yapacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor