Fenerbahçe, Nordsjaelland maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, perşembe akşamı deplasmanda Nordsjaelland ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas çalışması ile devam eden idman dar alanda yapılan çift kale maçla sürdü. Antrenman, bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

Bu idmanla çalışmalarının İstanbul etabını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, yarın Danimarka'ya gidecek ve TSİ 21.00'de karşılaşmanın oynanacağı Right to Dream Park'ta maçın son antrenmanını yapacak.