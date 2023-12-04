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Kopenhag'da Falk, Okan Buruk'un Bayern Münih için yaptığı imaya sessiz kalmadı: Saygısızca

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Kopenhag'ın Bayern Münih ile golsüz berabere kalması ile ilgili olarak Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bayern Münih'in Kopenhag'a puan vermesi hayal kırıklığı oluşturdu. Bayern ilk defa rotasyon yaptı ve maç içerisinde de çok kazanmak istiyormuş gibi bir oyun sergilemedi." ifadelerini kullanmıştı. Danimarka temsilcisinin yıldızı Rasmus Falk, "Orada bizim ve Bayern'in ortaya koyduğu oyunla ilgili söylenen bu sözler her iki takıma karşı da saygısızca görünüyor." dedi.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma yolunda final maçına çıkacağı Kopenhag'da Rasmus Falk, Okan Buruk'un sözlerine tepki gösterdi. Bayern Münih'in Kopenhag ile oynadığı maçın 0-0 bitmesine sebep olarak Alman ekibinin maça asılmadığını ima eden Buruk'un sözlerini saygısızca buldu.

"HER İKİ TAKIMA KARŞI DA SAYGISIZCA GÖRÜNÜYOR"

Rasmus Falk yaptığı açıklamada, "Orada bizim ve Bayern'in ortaya koyduğu oyunla ilgili söylenen bu sözler her iki takıma karşı da saygısızca görünüyor. Bayern Münih hiçbir şekilde geri adım atan bir takım izlenimine sahip değildi." ifadelerini kullandı.

Kopenhag'da Falk, Okan Buruk'un Bayern Münih için yaptığı imaya sessiz kalmadı: Saygısızca

OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

Okan Buruk, Bayern Münih'in Kopenhag ile berabere kalmasıyla ilgili olarak, "Bayern Münih'in Kopenhag'a puan vermesi hayal kırıklığı oluşturdu. Bayern ilk defa rotasyon yaptı ve maç içerisinde de çok kazanmak istiyormuş gibi bir oyun sergilemedi." demişti.

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Galatasaray Kopenhag Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Faruk Pezik:

Maçı izledim.tam okan hocanın dediği gibi oldu.bayern çok laubali oynadı.

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Hamit Gündoğdu:

Sen bayerne iki maçta da yetersiz kalıp yenildin ve havlu attın. Avrupa'da bu tip durumlar olmaz.. futbol çene ile değil teknik ve taktik gerektiren bir oyundur. İşte sende noksan olan budur Okan hoca.. Türkiye'deki gibi kollama ve korunma olmaz Okan bey...

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