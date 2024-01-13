SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Danimarka Büyükelçiliği'ni ziyaret etti

Danimarka Krallığı Ankara Büyükelçiliği'ni ziyaret eden Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, "İki ülke arasında önemli miktarlarda İthalat, İhracat ve yatırım imkanları bulunmaktadır. Karşılıklı kazan-kazan politikası doğrultusunda her iki ülkenin ticari ilişkilerinin daha da artırılması için tüm şartlar mevcuttur" dedi.

Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Danimarka Krallığı Ankara Büyükelçiliği'ni ziyaret etti. Büyükelçi Danny Annan tarafından kabul edilen Cevahiroğlu, misafirperverlikleri için Büyükelçi Danny Annan'a teşekkür ederek, "Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere değinerek, "İki ülke arasında önemli miktarlarda ithalat, ihracat ve yatırım imkanları bulunmaktadır. Karşılıklı kazan-kazan politikası doğrultusunda her iki ülkenin ticari ilişkilerinin daha da artırılması için tüm şartlar mevcuttur. Kuruluş olarak, Danimarka Krallığı Ankara Büyükelçiliği ile işbirliği içerisinde, her iki ülkenin ekonomik ve ticari ilişkilerine katkı sağlayacak fiziki ve online ekonomik iş forumları, konferanslar ve toplantılar yapmak istiyoruz. En kısa süre içerisinde kalabalık bir iş heyetiyle Danimarka'ya ziyaret gerçekleştirmek ve karşılıklı ikili anlaşmalar yapmak istiyoruz" dedi.

Cevahiroğlu, "Kuruluş olarak, Danimarka Krallığı ile Avrupa kıtasında bulunan bütün devletlere büyük önem veriyoruz ve bu ilişkilerimizin güçlenmesi için de her türlü faaliyette ve çalışmalarda bulunmaya hazırız. SANKON kuruluşu olarak, hükümetimizin Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği üyeliğine dönük politika sürecini güçlü bir şekilde destekliyoruz ve önemsiyoruz" diye konuştu.

Büyükelçi Danny Annan ise, "Danimarka Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti arasında ithalatta ve ihracatta bir denge mevcuttur. Birçok Danimarkalı şirket Türkiye'de faaliyet göstermektedir. Danimarka'dan Türkiye'ye metal cevherler, hurda metaller, kimyasal ürünler, aşılar, başta olmak üzere çok çeşitli ürünler ihraç edilmektedir. Türkiye'den ise elektrikli makine ve cihazlar, tekstil, giyim, sebze ve meyveler gibi ithal ettiğimiz ürünler bulunmaktadır. Türkiye ile Danimarka arasında ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamak amacıyla SANKON kuruluşu ile işbirliği içerisinde çalışmalar yapmaya hazırız" şeklinde konuştu.

Büyükelçi Danny Annan, konuşmasının devamında, yatırım imkanları hakkında SANKON heyetine bilgi vererek, üye şirketleri Danimarka Krallığı'na davet etti. - İSTANBUL