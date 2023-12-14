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Danimarka ve Hollanda'da Terör Saldırısı Planladığı Şüphesiyle 4 Kişi Tutuklandı

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Danimarka ve Hollanda'da terör saldırısı planladığından şüphelenilen 4 kişi tutuklandı. Danimarka polisi tarafından yapılan açıklamada, planlanan büyük bir saldırının engellendiği ifade edildi.

Danimarka ve Hollanda'da terör saldırısı planladığı şüphesiyle 4 kişi tutuklandı.

Danimarka ve Hollanda'da terör saldırısı planladığından şüphelenilen 4 kişi tutuklandı. Danimarka polisi tarafından yapılan açıklamada, planlanan büyük bir saldırının engellendiği ifade edilerek, şüphelilerden 3'ünün Danimarka'da 1'inin ise Hollanda'da şafak vakti düzenlenen operasyon ile yakalandığı aktarıldı. Soruşturmanın devam ettiğini aktaran polis, saldırının detayları hakkında bilgi vermedi.

Danimarka Güvenlik ve İstihbarat Servisi (PET) tarafından yapılan açıklamada ise, Danimarka'da tutuklanan 3 kişinin terör suçlarıyla suçlanacağını belirtilerek, operasyonun suç çeteleriyle bağlantıları bulunan ve saldırı hazırlığında olan uluslararası bir şebekeyi ortaya çıkardığı aktarıldı. PET, Yahudilerin yaşadığı bölgelerde güvenliğin artırılacağını ve başkent Kopenhag'daki polis devriyelerinin sıklaştırılacağını açıkladı.

Danimarka'ya yönelik tehdidin İsrail-Filistin çatışması ve Danimarka ile İsveç'teki Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokatif eylemlerle bağlantılı olduğu belirtildi.

Hollanda'da terör tehdidi seviyesi 4'e yükseltilmişti

Hollanda polisi, soruşturması kapsamında Rotterdam'da 57 yaşındaki bir adamın tutuklandığını açıkladı. Hollanda Terörle Mücadele ve Güvenlik Ulusal Koordinatörü (NCTV), İsrail ile Filistin arasındaki çatışmayı gerekçe göstererek bu hafta ülkenin 5 seviyeli terör tehdidi seviyesini 4'e yükseltmişti.

AB terör saldırısı uyarısında bulunmuştu

Bu ayın başlarında Avrupa Birliği (AB) İçişleri Komiseri Ylva Johansson, Avrupa'nın Noel döneminde "büyük bir terör saldırısı riski" ile karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu. - KOPENHAG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Danimarka Hollanda 3. Sayfa Dünya Güncel Haberler

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