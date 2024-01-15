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İzmir'de yolsuzluk operasyonu: 4'ü gümrük memuru 6 kişi tutuklandı

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İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen operasyonda yolsuzluk, rüşvet ve kara para aklama suçlarına karışan 4'ü gümrük memuru 6 kişi tutuklandı. Operasyonda 1 milyar 142 milyon 510 bin dolar, 18 milyon Euro ve 6 milyon 950 bin Danimarka Kronu ele geçirildi.

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, yolsuzluk, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 4'ü gümrük memuru 6 kişi tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 milyar 142 milyon 510 bin dolar, 18 milyon Euro ve 6 milyon 950 bin Danimarka Kronu ele geçirildi.

İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çeşme Mali Suçlar Büro Amirliği ve Çeşme Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü'nde görevli 4'ü Gümrük Memuru olmak üzere 6 şüphelinin 'Suç Gelirlerinin Aklanması', 'Görevi Kötüye Kullanma', 'Resmi Belgede Sahtecilik', 'Rüşvet', 'Bilişim Sistemlerine Girme' suçları işlediği tespit etti.

Soruşturmayı sürdüren polis ekipleri 6 şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonrasında 11 Ocak tarihinde şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Adreslerde yapılan aramalarda, usulsüz yollardan sahte belgelerle ülkeye giriş yapılmış gibi gösterilerek sisteme dahil edildiği değerlendirilen 1 milyar 142 milyon 510 bin dolar, 18 milyon Euro ve 6 milyon 950 bin Danimarka Kronu; ayrıca 1 sahte MİT kimliği, 4 farklı seri numaraları olan 1 ABD doları, Çok sayıda ziynet eşyası ve şüphelilerin kullanmış olduğu delil niteliği taşıyan dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 6 şüpheli, 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerin 2'sinin usulsüz nakit beyannamesi doldurttuğu belirlenirken, 4'ünün de Gümrük Memuru olduğu belirtildi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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