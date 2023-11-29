Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu 5. maçında Danimarka ekibi Nordsjaelland ile karşılaşmak üzere Danimarka'ya hareket etti.

Fenerbahçe, Nordsjaelland maçı için Danimarka'ya gitti

UEFA Konferans Ligi H Grubu 5. maçında yarın akşam deplasmanda TSİ 23.00'da Danimarka ekibi Nordsjaelland ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın oynanacağı kente vardı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Danimarka'ya hareket eden kafile, yaklaşık 3 saat 30 dakika süren yolculuğun ardından Kopenhag'a ulaştı. Kafilede yönetim kurulu üyelerinden Fethi Pekin, Selahattin Baki ve Bekir İrdem de yer aldı.

Taraftarların sevgi gösterileri eşliğinde kamp yapacağı otele geçen sarı-lacivertli ekip, karşılaşmanın son antrenmanını da bugün akşam saatlerinde maçın oynanacağı stadyumda gerçekleştirecek.

Takımın kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Ahmet Necat Aydın, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski, Efekan Karayazı, Muhammed İmre, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Joshua King, Ryan Kent, Dusan Tadic, Çağrı Fedai, Edin Dzeko, Umut Nayir, Michy Batshuayi." - İSTANBUL