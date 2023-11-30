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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan nasıl çıkar? Danimarka'ya finale gidiyoruz

30 Kasım 2023 08:08 Son Güncelleme: 08:40 Abone Ol

Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Manchester United ile 3-3 berabere kalan Galatasaray, son hafta Danimarka'da final niteliği taşıyan bir maç oynayacak. A Grubu'nda 3. sırada yer alan temsilcimiz, 2. sırada bulunan Kopenhag'ı yenmesi durumunda gruptan çıkacak. Sarı-kırmızılılar, 2000'de Arsenal'i yenerek UEFA Kupası'nı aldığı finali de Kopenhag'ın stadında oynamıştı.