Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan nasıl çıkar? Danimarka'ya finale gidiyoruz
Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Manchester United ile 3-3 berabere kalan Galatasaray, son hafta Danimarka'da final niteliği taşıyan bir maç oynayacak. A Grubu'nda 3. sırada yer alan temsilcimiz, 2. sırada bulunan Kopenhag'ı yenmesi durumunda gruptan çıkacak. Sarı-kırmızılılar, 2000'de Arsenal'i yenerek UEFA Kupası'nı aldığı finali de Kopenhag'ın stadında oynamıştı.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında 2 farklı geriye düşmesine rağmen Manchester United'la 3-3 berabere kaldı. Kopenhag'ın Bayern Münih ile berabere kalması sonrası grupta 3. sırada kalan temsilcimiz, Danimarka'da gruptan çıkma adına final maçı oynayacak.
GALİBİYET GRUPTAN ÇIKARIR
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde grubundan çıkmak için Kopenhag karşısında mutlak 3 puan almak zorunda. Temsilcimiz, Danimarka'da oynanacak mücadeleyi kazanması durumunda Manchester United-Bayern Münih maçının sonucuna bakmadan grubundan çıkacak.
İŞTE GRUPTA DİĞER OLASILIKLAR
- Manchester United'ın Bayern Münih'i yenmesi durumunda Galatasaray da Kopenhag'ı yenerse yine bir üst tura yükselecek, berabere kalırsa ise İngilizler turlayacak.
- Galatasaray'ın berabere kalması, Manchester United'ın Bayern karşısında puan kaybetmesi durumunda ise temsilcimiz yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.
- Galatasaray'ın Kopenhag'da yenilmesi, Manchester United'ın Bayern Münih'i yenmesi durumunda ise Sarı-kırmızılılar Avrupa'ya veda edecek.