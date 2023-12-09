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Galatasaray, Kopenhag maçı hazırlıklarına başladı

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son haftasında Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenman Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son haftasında 12 Aralık Salı günü deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, koşu ve topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Spor

Florya Metin Oktay Tesisleri UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Danimarka Futbol Spor Güncel Haberler

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