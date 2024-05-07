Danimarka ve Finlandiyalı Üniversite Öğrencileri Filistin'e Destek Gösterisi Düzenledi

Danimarka ve Finlandiyalı üniversite öğrencileri kampüslere çadır kurup, Filistin'e destek gösterisi düzenledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, dünya genelindeki üniversite öğrencileri Filistin'e destek gösterileri düzenliyor. Danimarka'daki Kopenhag Üniversitesi'nde öğrenciler Sosyal Bilimler Fakültesi yerleşkesinin bahçesine yaklaşık 45 çadır kurup, "İnsan Hakları?" ve "Derhal Ateşkes" yazılı pankartlar astı.

Finlandiya'da da Filistin'e destek grubu tarafından ülkenin en büyük akademik kurumu olan Helsinki Üniversitesi'nin ana kampüsünün önüne çadır kampı kuruldu. Göstericiler, üniversitenin İsrail üniversiteleriyle akademik ilişkilerini kesene kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirtti. Öğrenciler, üniversitenin tüm öğrenci değişim programı anlaşmalarını ve araştırma iş birliklerini feshetmesini istedi.

İsrail üniversitelerinin Gazze'de yaşanan şiddet olaylarında önemli bir etkisinin olduğuna dikkat çeken göstericiler, Tel Aviv Üniversitesi ve Kudüs İbrani Üniversitesi'nin İsrail Savunma Kuvvetleri ile iş birliği yaparak Gazze'de kullanılan silah teknolojilerinin geliştirilmesinde ve askeri personelin eğitilmesinde rol aldığını ifade etti. - KOPENHAG