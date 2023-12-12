Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı EXXEN şifresiz izle! (CANLI YAYIN) Kopenhag GS maçı canlı izle!

Galatasaray maçı EXXEN Spor canlı izle! | Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle karşı karşıya gelecek. Karşılaşma EXXEN platformundan yayınlanacak. Maçı EXXEN Spor'dan canlı yayın ile izlemek isteyenler Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı EXXEN şifresiz izle araştırması yapmakta. Peki Kopenhag GS maçı canlı nasıl izlenir?

Kopenhag Galatasaray maçı canlı izle! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle karşı karşıya gelecek. Karşılaşma EXXEN platformundan yayınlanacak. Maçı EXXEN Spor'dan canlı yayın ile izlemek isteyenler Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı EXXEN şifresiz izle araştırması yapmakta. Peki Kopenhag GS maçı canlı nasıl izlenir? İşte detaylar...

KOPENHAG - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

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İLK 11'LER

Kopenhag 11'i: Grabara, Diks, Vavro, Ankersen, Lerager, Claesson, Goncalves, Jelert, Achouri, Elyounoussi, Falk.

Galatasaray 11'i: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Kaan, Torreira, Tete, Kerem, Zaha, Icardi.

KOPENHAG - GALATASARAY MAÇI CANLI YAYIN

Kopenhag - Galatasaray maçını EXXEN'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Kopenhag - Galatasaray maçını EXXEN'den canlı olarak izleyebilmeniz için EXXEN kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

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KOPENHAG - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Kopenhag - Galatasaray maçı saat 23.00'te başlayacak.

KOPENHAG - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Kopenhag - Galatasaray maçı bu akşam saat 23.00'te oynanacak.

KOPENHAG - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Kopenhag - Galatasaray maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

KOPENHAG - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Kopenhag - Galatasaray maçı Berlin'de, Kopenhag'da, Parken Stadyumu'nda oynanacak.

GRUBUN DURUMU

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda çıktığı 5 maçta bir galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 5 puanı bulunuyor. Sarı-kırmızılı takım, aynı puana sahip Kopenhag'ın ardından averajla üçüncü sırada yer alıyor. Üst tura çıkmayı garantileyen Alman ekibi Bayern Münih'in 13 puanla zirvede yer aldığı grupta, İngiltere temsilcisi Manchester United ise 4 puanla son sırada bulunuyor.

TEK ŞART GALİBİYET

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselmesi için Kopenhag ile oynayacağı maçtan galibiyetle ayrılması gerekiyor. Averajla rakibinin gerisinde yer alan sarı-kırmızılı takım, kazanması durumunda puanını 8'e çıkartacak ve diğer maçın sonucuna bakılmaksızın grup ikincisi olarak adını son 16 turuna yazdıracak. Galatasaray'ın kazanamaması ve gruptaki diğer maçta Manchester United'ın Bayer Münih karşısında galip gelememesi halinde sarı-kırmızılı takım, grup üçüncüsü olarak UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek. Sarı-kırmızılı takımın galip gelememesi ve Manchester United'ın Bayern Münih'i yenmesi durumunda ise Galatasaray, Avrupa defterini kapatacak.

YENERSEK BÜYÜK AVANTAJ

Galatasaray, Kopenhag maçını kazanması halinde son 16 turu biletinin yanı sıra 12,4 milyon avro para ödülünün de sahibi olacak. Kopenhag karşısında 3 puan alması durumunda 2,8 milyon avroluk galibiyet primi kazanacak sarı-kırmızılı takım, son 16 turu vizesi alacağı için 9,6 milyon avroyu da kasasına koyacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde katılım, katsayı ve performans primlerinden şu ana kadar 31,2 milyon avro alan Galatasaray'ın bu organizasyondaki geliri, Kopenhag karşısında alınacak galibiyetle 43,6 milyon avroya çıkacak.