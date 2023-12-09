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Marmaris'te Yelkenli Yat Yarışları Başladı

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen HDI Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası Yelkenli Yat Yarışları başladı. Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Danimarka, Hollanda, Yunanistan, Ukrayna ve Rusya'dan 23 yat ile 220 yelkenci katıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen HDI Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası Yelkenli Yat Yarışları başladı.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından, Marmaris Körfezinde gerçekleştirilen yarışlara Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Danimarka, Hollanda, Yunanistan, Ukrayna ve Rusya'dan 23 yat ile 220 yelkenci katıldı.

Sabah saatlerinde yarış komitesini taşıyan teknenin denize açılarak parkuru belirleyen dubaları yerleştirmesinin ardından, Netsel Marina'da bağlı bulunan yelkenli yatlar körfeze çıktı.

Yat kulübünün eski başkanlarından Burhanettin Tekdağ'ın anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve yelkenciler, denize beyaz karanfil bıraktı.

Yarış için gerekli rüzgarı beklerken yatlarla bir süre antrenman turları atıldı. Rüzgarın çıkmasıyla koy içi ilk yarış başladı. Uygun rüzgarın olduğu ilk günde iki yarış yapıldı.

İki gün sürecek HDI Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası ilk gün yarışlarında sınıflarına göre ilk sırayı elde eden yat ve sahipleri şu şekilde oluştu:

Birinci yarış:

IRC-1: Matrak 2 (Orhan Özdaş)

IRC-2: VMG Yelken (Doğukan Kandemir)

IRC-3: Exit (Emre Derman)

IRC-4: Clavella (Leo Kolff)

İkinci yarış:

IRC-1: Wild West (Dağhan Başpınar)

IRC-2: Strekoza (Mikhail Mischenko)

IRC-3: Capella 2 (İhsan kalaycı)

IRC-4: M2 (Hasan Çıplak)

Kaynak: AA / Spor

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