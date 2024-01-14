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Danimarka Kraliçesi II. Margrethe Tahtı Oğlu X. Frederik'e Devretti

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Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, 52 yıllık hükümranlığının ardından tahtı oğlu X. Frederik'e devretti. Frederik, Kral ilan edilmesinin ardından halka seslendi.

Veliaht Prens X. Frederik, annesi Kraliçe Margrethe'nin tahttan çekilmesiyle Danimarka'nın yeni kralı oldu. 55 yaşındaki Frederik, Kral ilan edilmesinin ardından halka seslendi. Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, 52 yıllık hükümranlığının ardından tahtı 55 yaşındaki oğlu X. Frederik'e devretti.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Christiansborg Sarayı'nda gerçekleşen törende Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 10. Frederik'i yeni kral ilan etti. Frederiksen, sarayın balkonundan bu tarihi ana tanıklık etmek için gelen binlerce insana seslenerek "Kralımız çok yaşa!" diye bağırdı. Vatandaşlar da birçok defa "Yaşasın!" diyerek yanıt verdi.

Eşi Kraliçe Mary ve dört çocuğu ile balkonda bulunan ve halkı selamlayarak bir konuşma yapan Kral Frederik'in burada gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Törenden bir saat kadar önce yine Christiansborg Sarayı'nda Danimarka kabinesiyle birlikte gerçekleşen bir toplantıda, 83 yaşındaki Kraliçe Margrethe tahttan çekilme kararını imzalamış, bu imzayla Danimarka tahtı resmen oğluna geçmişti.

Kraliçe Margrethe, 2023'ün sonunda yaptığı konuşmada sağlık sorunlarını gerekçe göstererek tahttan çekileceğini ve yerine oğlu Veliaht Prens X. Frederik'in geçeceğini açıklamıştı. Pazar günkü törenle Danimarka monarşisi tarihinde 900 yıldır ilk defa bir kral veya kraliçe kendi isteğiyle tahttan çekilmiş oldu.

X. Frederik'in Kral olmasıyla birlikte, 51 yaşındaki Avustralyalı eşi Mary kraliçe olurken, çiftin en büyük oğulları 18 yaşındaki Christian da veliaht prens unvanını elde etti. Kraliçe Margrethe kendi unvanını korumaya devam edecek. Ayrıca Kraliçe Margrethe, Kral Frederik yurt dışında veya başka bir sebepten ötürü çalışamaz halde olduğunda ve gerektiğinde onun temsilcisi olabilecek.

dpa,AP / DÇÜ,ET

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Kaynak: Deutsche Welle / Güncel

Mette Frederiksen Danimarka Kraliçe Politika Dünya Güncel Haberler

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