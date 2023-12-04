Danimarka'da İkinci Dünya Savaşı'ndan Kalma Bomba Patlatıldı

Danimarka'da bir balıkçının ağına takılan, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 130 kilogram ağırlığındaki bomba, Danimarka Silahlı Kuvvetleri tarafından güvenli şekilde patlatıldı.

Danimarka'da bir balıkçının ağına takılan, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 130 kilogram ağırlığındaki bomba, Danimarka Silahlı Kuvvetleri tarafından güvenli şekilde patlatıldı.

Danimarka Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, 'Langeland'ın güneyinde bir balıkçının ağına takılan 130 kilogram ağırlığındaki bomba patlatıldı. Patlama 12,5 metre derinlikte ve kıyıdan 3,2 kilometre uzaklıkta gerçekleşti' denildi.