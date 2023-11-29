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Fenerbahçe, Nordsjaelland maçı için hazır

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Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu 5. maçı öncesi Danimarka ekibi Nordsjaelland ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, yarın deplasmanda Danimarka ekibi Nordsjaelland ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi H Grubu 5. maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde maçın oynanacağı Right to Dream Park'ta yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık yapılan idman; koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından iki gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Dar alanda çift kale maçla devam eden idman, bireysel çalışmalarla tamamlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Fenerbahçe Danimarka Konferans Antrenman Teknik Direktör Futbol Spor Haberler

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