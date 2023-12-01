Fenerbahçe, Nordsjaelland karşısında farklı mağlup oldu

Uefa Avrupa Konferans Ligi'nde Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'a 6-1 mağlup olan Fenerbahçe, 19 yıl sonra Avrupa kupalarında kalesinde 6 gol gördü.

Uefa Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5. maçında Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'a konuk olan Fenerbahçe, sahadan farklı mağlup ayrıldı. Mücadelenin ilk yarısını 2-1 geride kapatan sarı-lacivertliler, maçı da 6-1'lik skorla kaybetti.

Bu sonucun ardından 9 puanda kalan Fenerbahçe, gruptan çıkma şansını son maça bıraktı. Nordsjaelland ise 10 puana yükselerek liderliğe yükseldi. Kanarya, grubun son maçında Spartak Trnava ile İstanbul'da karşılaşacak. Fenerbahçe, müsabakadan galip ayrılması halinde bir üst tura yükselecek.

28 Eylül 2004 tarihinde Manchester United ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesini 6-2 kaybeden Fenerbahçe, 19 yıl sonra bir Avrupa kupası müsabakasında kalesinde 6 gol gördü. - İSTANBUL