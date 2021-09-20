THY'den Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı'na anonsla tebrik - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

THY'den Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı'na anonsla tebrik

AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel
THY'den Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı'na anonsla tebrik

Türk Hava Yolları (THY) pilotu Selahattin Yılmaz, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez kupayı alan Ampute Futbol Milli Takımı'nı yurda dönüş yolunda yaptığı anonsla tebrik etti.

Türk Hava Yolları (THY) pilotu Selahattin Yılmaz, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez kupayı alan Ampute Futbol Milli Takımı'nı yurda dönüş yolunda yaptığı anonsla tebrik etti.

THY Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada, Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonluğu'nun ardından THY'nin TK1266 seferiyle Türkiye'ye döndü.

Yurda dönüş yolunda 2. Pilot Selahattin Yılmaz, yaptığı asonsla uçakta bulunan milli takım teknik heyetini ve futbolcuları "Hoş geldiniz" diyerek selamladı.

Uçuş hakkında bilgi veren Yılmaz, anonsunda, "Varşova'dan Avrupa Şampiyonluğu'yla dönen değerli hocamız Osman Çakmak'ı ve tüm takımımızı kutluyorum. Sizlerin başarılarını tüm Türkiye paylaşıyor. Uçuş ekibi olarak milletimiz adına güzel mücadeleniz ve kazandığınız şampiyonluk için sizleri tebrik eder, başarılarınızın devamını dilerim. Tekrar uçuşta görüşmek üzere, iyi uçuşlar." ifadelerini kullandı.

Uçak içerisinde kaydedilen görüntülerde, milli takım teknik heyeti ve futbolcuların bu anonsa alkışlarla karşılık verdiği yer aldı.

Şampiyon takıma coşkulu karşılama

Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı. İstanbul Havalimanı İşletmesi (İGA) tarafından milli takımın bulunduğu uçak, pistte Türk bayraklarıyla donatılan itfaiye ve havalimanı araçlarıyla konvoy halinde körük bölümüne kadar özel merasimle karşılanarak kara bölümüne alındı.

Burada da İGA'ya ait bando takımının marşları eşliğinde şampiyon milli takımı İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz, İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Hüseyin Ağca ile bazı çalışanlar karşıladı.

"Sizinle aynı formayı giymekten gurur duyuyoruz"

Bu arada, THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı'nı kutladı.

Üstün, sosyal medya hesabı Twitter'den yaptığı paylaşımda, "Göğsümüzde ay yıldız olunca sırtımız yere gelmiyor. Yolumuza engeller çıktığında başarıya uçmak daha anlamlı oluyor. Türk Hava Yolları ailesi olarak bir kez daha Avrupa'nın zirvesine uçan Ampute Futbol Milli Takımı'mızı kutluyoruz. Sizinle aynı formayı giymekten gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.?

AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Mavi Vatan'ı savunmak milli bir duruş gerektirir, CHP'de bu milli duruş var mıdır, onu bilemeyiz onu kendileri...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Mavi Vatan'ı savunmak milli bir duruş gerektirir, CHP'de bu milli duruş var mıdır, onu bilemeyiz onu kendileri...

 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'de konuştu: (1)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'de konuştu: (1)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Oğuzhan Koç Yıldız Tilbe Mehmet Ali Erbil Kenan İmirzalıoğlu
Spor Hamit Altıntop Muslera Mesut Özil Burak Yılmaz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: THY'den Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı'na anonsla tebrik - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 19:14:35. #1.17#