ANKARAGÜCÜ- BEŞİKTAŞ MAÇI: ZTK maçı ne zaman, nerede oynanacak? Ankaragücü- Beşiktaş maçı izle!
Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Futbol severler, bu önemli mücadeleyi merak ediyor. Ancak maçın ne zaman ve nerede oynanacağı konusunda bilgi arayışı içindeler. Ankaragücü-Beşiktaş maçını izlemek isteyenler için tüm detaylar haberimizde.
Futbol tutkunlarının merakla beklediği Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı final maçlarından biri bu akşam Ankaragücü- Beşiktaş arasında oynanacak. Bu heyecan dolu karşılaşmaların tarihleri futbol severler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. ANKARAGÜCÜ- BEŞİKTAŞ MAÇI: ZTK maçı ne zaman, nerede oynanacak? Ankaragücü- Beşiktaş maçı izle!
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?
Yarı final 1. maç
Ankaragücü - Beşiktaş : 23 Nisan Salı /20:30
Trabzonspor - Karagümrük : 24 Nisan Çarşamba / 20:30
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?
Türkiye Kupası final maçı 23 Mayıs günü düzenlenecek. Final maçının nerede olacağı ise henüz belli değil.