Arhavi ilçesinde 12. Arhavi Grassroots Herkes İçin Futbol Şenliği'nin 7. etabı yapıldı.

Arhavi Kaymakamlığı, Arhavi Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen 12. Arhavi Grassroots Herkes İçin Futbol Şenliği'nin 7. etabı, Arhavi Şehir Stadı'nda gerçekleştirildi.

2015-2016 doğumlu 7. sınıf kız ve erkek öğrencilerin yarıştığı etkinliğe, Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir, Belediye Başkanı Turgay Ataselim, Jandarma Komutanı Bülent Bayır, kamu kurumlarının amirleri katıldı.

Emekli beden eğitimi öğretmeni Fikret Kadıoğlu ve Hacılar İlköğretim Okulu beden eğitimi öğretmeni Sabri Jurnal koordinasyonunda gerçekleşen şenlikte, öğrencilere katılım belgeleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Şenlik kapsamında uygulanan "Mavi Kart" sistemi kapsamında sezon sonunda en sportmen davranışları sergileyen ve en çok Mavi Kart alan öğrencilere "Sportmenlik Madalyası" verilecek.