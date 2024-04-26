Brighton - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Brighton- Manchester City maçı kaç kaç bitti? #9917

Premier Lig'deki heyecan hafta içi oynanacak maçlarla devam ediyor. Zirve mücadelesi veren Brighton, deplasmanda galibiyet aramaya hazırlanıyor. Sezonun sona ermesine kısa bir süre kala ev sahibi Brighton, topladığı 44 puanla 11. sırada yer alıyor. Peki, Brighton - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BRIGHTON - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN?

Premier Lig'de ve Brighton Manchester City kozlarını paylaşıyor. Avustralyalı hakem Jarred Gillett'in düdük çalacağı mücadele 25 Nisan Perşembe günü saat 22:00'da başlayacak.

BRIGHTON- MANCHESTER MAÇI HANGİ KANALDA?

American Express Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.

BRIGHTON - MANCHESTER CITY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Manchester City, Brighton'ı 4-0 yendi.